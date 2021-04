El intendente Diego Caram aseguró que “las medidas restrictivas ya las implementamos hace una semana”. Aseguró que “en Mercedes ya se tomaron las medidas restrictivas, incluso más profundas, desde el sábado 10 de abril”. Epidemiología de la Provincia “nos dijo que la situación está controlada, pero no tenemos que relajarnos”, sostuvo. “El 10 de abril ya tomamos medidas restrictivas aún más profundas que las informadas ayer por el Gobernador. Estamos sin habilitación de reuniones sociales y familiares, sin movilidad desde 00:00 a 6:00 am, y con límite de hasta 10 personas en reuniones de culto; y hacemos un patrullaje estricto porque tenemos algunos problemas con las fiestas clandestinas y, por ahí, no tenemos el acompañamiento de la Justicia”, precisó Caram desde radio Dos. “La gente nos acompaña; hay un acompañamiento de la población porque es como que la gente se volvió a asustar. Hay muchas personas más jóvenes contagiadas, con varios internados en el Campaña y eso como que alertó a la población”, dijo.

“En porcentaje tuvimos los mismos testeos de Goya, y se anticipó que la situación está controlada de acuerdo a Epidemiología de la Provincia. La medida que se tomó fue justa y necesaria, pero no tenemos que relajarnos porque la segunda ola a la Provincia no llegó todavía”, opinó el intendente mercedeño.