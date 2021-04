Pese a no figurar en el parte oficial, el Hospital de Mercedes informó 31 nuevos contagios de coronavirus. El dato sorprende ya que, según el parte del Gobierno Provincial, no hubo casos de coronavirus en Mercedes las últimas 24 horas. Los casos activos en la localidad ascienden a 73 pacientes. De confirmarse que estos casos no fueron sumados, serían 344 casos los registrados las últimas 24 horas en la provincia y no 313 como se había anunciado.