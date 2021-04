“Messi y Cristiano tienen mil millones de cosas más que yo”. El francés del PSG aseguró a pesar de su gran nivel futbolístico, todavía no está a la altura de la Pulga ni de CR7. Kylian Mbappé, uno de los grandes destellos en la Ciudad de la Luz y figura del PSG aseguró que sin importar su buena producción dentro de la cancha, sabe que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo “tienen mil millones de cosas más” que él. El delantero declaró que “cada vez que salgo a un campo siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado junto a Messi y Cristiano y son mejores jugadores”.

Más allá de admitir que todavía está un escalón por debajo de los dos, Donatello, como fue apodado por sus compañeros, da muestra de sus pinceladas mágicas cuando la pelota está en sus pies. “En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de darlo todo. Por supuesto, a veces la gente no lo entiende porque creo que quizás también hay esa barrera que se crea con relación al tema, donde no se explica realmente qué es el ego”.

Mbappé era un joven de tan solo 16 años cuando debutó en Mónaco y fue justamente su ego, su amor propio y su gran gambeta en velocidad las que lo llevaron a crecer. A partir de 2017, el futbolista dejó de alumbrar el Estadio Luis II del principado y comenzó a producir aún más luz en París. Ya lleva 147 goles en 220 partidos de Ligue 1 y es la figura más codiciada por los gigantes de Europa. Su pase quedará a su poder en junio de 2022.

Quizás Messi y Cristiano tengan muchas más cosas que el 7 del conjunto parisino pero si hay algo que dejó en evidencia el hecho que podría superarlos en el futuro es que a sus 19 años, ya acariciaba y alzaba la Copa del Mundo en Rusia 2018. “Tuve la posibilidad de ganar una Copa del Mundo con 19 años y mi ambición es conseguir la segunda”, indicó el francés.

