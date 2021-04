En el año 2007, el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego), con más de 120 casos de torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos, contra los soldados argentinos que combatieron en la guerra. Las acusaciones también incluyeron el homicidio del soldado Remigio Fernández por inanición.

Oscar Núñez, conscripto del Regimiento 12, relataría que su compañía de combate estaba en la primera línea, y había dificultades para hacerles llegar la comida. Aseguró que un compañero suyo, Segundino Riquelme, murió por desnutrición. Producto de esa muerte, decidieron buscar algo para comer. Había una oveja cerca a unos 40 o 50 metros y, con otros dos soldados, decidieron matarla. Cuando estaban carneándola, apareció Malacalza, quien era el jefe de esa Sección. Primero los insultó, después les hizo hacer saltos de rana. Y les sacó la oveja diciéndole que los iba a estaquear. Algo que efectivamente cumplió.

En febrero del año 2015, uno de los imputados, el suboficial Jorge Eduardo Taranto, logró que la Corte Suprema, en un fallo polémico, cerrara la investigación judicial. Un dictamen de Cámara había declarado la prescripción de la causa, argumentando que no se trataban de delitos de lesa humanidad, sino de delitos comunes.

Los excombatientes apelaron esa resolución judicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitaron continuar las investigaciones. El fallo del máximo Tribunal Argentino, provocó que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dictara el Decreto 503/15 desclasificando documentos militares, en los que había constancias de los crímenes denunciados, y actos de la dictadura militar que estaban ocultos.

En el año 2018 el fiscal de la causa solicitó la indagatoria y eventualmente la detención de 26 militares porque existía semiplena prueba que habían cometido al menos 22 casos de torturas y un homicidio. En diciembre de ese año, el juez a cargo del proceso hizo lugar al pedido de indagatoria. Tanto las víctimas como los militares acusados pertenecían al Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, III Brigada de Infantería, al mando del general Omar Edgardo Parada.

En junio de 2019 se dictamina la imprescriptibilidad de la causa que investiga las torturas a los soldados. Un año después, en septiembre de 2019, el juez de la causa aún no había citado a declarar a ninguno de los imputados.

El Estado Argentino contestó la petición abriendo el mecanismo de soluciones amistosas. El 8 de mayo de 2018 se iniciaron las reuniones entre el Centro de Ex Soldados Combatientes y el Gobierno de la Nación. Las gestiones aún no han finalizado.

En febrero del año 2020 el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande procesó, sin prisión preventiva, a los ex militares Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino, por los tormentos cometidos en perjuicio de soldados durante la Guerra de Malvinas.

Los cuatro imputados formaron parte del Regimiento de Infantería 5 con asiento en Paso de los Libres (Provincia de Corrientes). Están acusados de cometer todo tipo de torturas hacia sus propios soldados como forma de castigo para controlar supuestas indisciplinas ante las penurias que padecía la tropa, principalmente, por la falta de alimento y abrigo. Sin embargo, consideró que otros crímenes que se les endilga a los acusados, como lesiones graves y gravísimas, vinculados a la muerte de dos soldados, deberán ser objeto de más medidas de investigación.