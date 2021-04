Otros 25.000 casos de coronavirus en el país. Se registraron 24.999 casos más de coronavirus en la Argentina y 383 nuevas muertes. Ahora los decesos llegaron a los 58.925. El domingo arribarán 864 mil dosis de vacunas de AstraZeneca, que pertenecen al Fondo Covax de acceso global implementado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aún no hay novedades de nuevos embarques desde Moscú y Beijing. Llamó poderosamente la atención la crítica días atrás de Juan González, asesor principal y enviado del gobierno de EE.UU. Dijo en su oportunidad, que Rusia y China mercantilizaron la distribución de las vacunas. Sin embargo, por el momento el país del norte retiene más de 45 millones de vacunas inglesas que no las usa, y que pueden salvar muchas vidas. Además, trabó por meses la exportación de insumos indispensables para que las dosis fabricadas en la Argentina de AstraZeneca, puedan ser envasadas y repartidas en países de Latinoamérica. La paja en el ojo ajeno, y no la viga en el suyo.