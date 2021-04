Rápido de reflejos la municipalidad clausuró el club San Patricio, luego que publicaciones periodísticas, entre ellas el periódico 1588 en primicia, por desarrollar un partido de rugby contra Aranduroga, con la asistencia de mucho público.

Las autoridades un comunicado oficial donde informaron que habían desalojado la tribuna, culpando a la gente por su masiva asistencia al evento deportivo. Poco creíble y a destiempo el descargo, cuando en realidad fueron los responsables del predio, quienes dejaron ingresar a los espectadores. Asimismo se desarrollaron otros encuentros, antes que se juegue el principal de la jornada. Finalmente la Municipalidad de Corrientes procedió a clausurar la institución por incumplimiento de las normativas vigentes, y luego que se conocieran las imágenes.

La clausura es preventiva y será el juez de falta el que decida la sanción para el club. La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Javier Rodríguez, actuó de oficio y decidió la clausura preventiva del predio. “Actuamos de oficio porque es nuestra área. Ahora será el Juez quien defina la sanción. No podíamos no actuar ante lo que fue evidente”, dijo Rodríguez.

En la cancha hubo el sábado más de 100 personas en la única tribuna del predio. No se respetó el distanciamiento y algunos no tenían barbijo.