No hay restricciones. La pachanga no cesa y, por el momento, el gobierno provincial sigue analizando las restricciones a la noche correntina. A nivel nacional, recientes encuestas, muestran que el 70% de los argentinos aceptaría el cierre de actividades recreativas por 8 semanas. Los medios hegemónicos hacen lobby para preservar el negocio gastronómico y, en Corrientes, tienen efecto. Cada fin de semana se abren más locales bailables, en momentos que buena parte de los nuevos infectados son jóvenes. Si bien no llegan a la mortalidad, decenas de ellos terminan internados, generándole costos a las arcas del Estado y desgaste al sistema de salud. Otros, son canales de contagios para los mayores, los que se enferman de gravedad, mientras algunos cuantos pierden la vida. La policía desarticula los eventos clandestinos, pero los habilitados funcionan a pleno y a lleno total, con una evidente protección política.