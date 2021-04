Todo un mensaje desde el Hospital de Campaña: “La gente no toma conciencia, y nos preguntamos siempre para qué tanto esfuerzo”. Lo señaló el director del centro asistencial, Alberto Arregin: “Cuando vemos que la gente no toma conciencia y no se cuida nos preguntamos si vale tanto esfuerzo”, sostuvo el médico. “Estamos estresados, pero debemos seguir. Esto es una guerra, y el hospital funciona como tal”, recalcó. “La situación es compleja, hoy tenemos camas disponibles, pero creo que la ocupación se va a incrementar. Estamos en una guerra y el hospital trabaja como tal. Esa es la conciencia de nuestro personal”, puntualizó el doctor Arregin desde radio Dos.

“Siempre repito: podemos tener la mejor infraestructura, pero necesitamos personas que atiendan al paciente, que tomen decisiones médicas… y tenemos finitud para eso; por eso tenemos que cuidarnos muchísimo”, dijo. En el hospital hay 186 internados en total (con covid positivo) con 42 en terapia intensiva. “Tenemos un resto de camas y esperemos no ocuparlas”, insistió. Arregin recordó que “tenemos un altísimo riesgo, y la sociedad debe entender eso: estamos las 24 horas trabajando pudiendo contagiarse… y nosotros no pensamos en eso, pero sí debemos fortalecer los controles externos. El cansancio es físico y psíquico. Desde hace un año venimos batallando y nosotros no tenemos reemplazo”, precisando que “tenemos un equipo de salud mental que atiende tanto a pacientes como al personal”. Hay una realidad “muy frustrante, me tocó de cerca: ver a médicos que hablaban con el paciente, y al darse vuelta el paciente tiene un paro y se muere”, confió Arregín.

“La pregunta que nos surge siempre es para qué hacemos todo esto… tanto esfuerzo. Nosotros vemos el final de la película, y es duro… no queremos ver eso, pero lamentablemente es la realidad. Y sin querer serlo somos los portavoces de las peores noticas muchas veces”, agregando que “el coronavirus no se cura, solo acompañamos el proceso de la enfermedad para salvar vidas”.

“Estamos estresados, pero debemos seguir, y no encontramos solidaridad…”, admitió Arregin. “Tenemos gente de recambio, pero debemos prepararla… hasta debe aprender a vestirse con el protocolo o sino termina contagiado”, sentenció.