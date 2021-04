Una jovencita denunció esta mañana que fue atacada por un depravado en Goya. Ocurrió en la mañana de este lunes por calle Baibiene casi Colón, cuando se dirigía al Colegio Torrent. “Estaba sentado sobre un muro, alto morocho llegue a verle por completo como es el tipo, esperó que yo pasara para seguirme unos pasos y levantarme la pollera y tocarme mientras el degenerado se tocaba, logré gritar y caminar más rápido”, comento la víctima.

La joven posteo en Facebook lo vivido esta mañana: “Hola quiero comentar que a la altura de las 7 y media más o menos, venía caminando por la vereda de Baibiene entre José Gómez y Colon, un tipo que estaba sentado sobre un muro, alto morocho llegue a verle por completo como es el tipo, esperó que yo pasara para seguirme unos pasos y levantarme la pollera y tocarme mientras el degenerado se tocaba, logré gritar y caminar más rápido. Pero el tipo fue segundos en que se fue, y no pude grabarlo o sacarlo fotos, pero hago esta publicación para que cada chica que venga sola para la escuela que tenga mucho cuidado, por favor están pasando muchas cosas, esto nunca me sucedió a mí y es una forma de advertirle a las demás, me quedé con mucho temblor, miedo y lloraba, yo sufro de ansiedad y llego a tener ataques de nervios y me agarran tirones fuertes en el corazón, tengan cuidados chicas”.

