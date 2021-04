Una vez más, la justicia le ordenó al intendente de Tatacuá, Sergio Fabián Ramírez, a presentar balances y comprobantes de los gastos de su administración. No es la primera vez que el jefe comunal, identificado con Proyecto Corrientes y perteneciente a la alianza ECO, es intimado por un Tribunal a rendir cuentas. En mayo de 2019, la jueza María Belén Güemes, le requirió documentación de los movimientos contables de su gestión. Ramírez se niega a presentar balances y contestar pedidos de informes solicitados en el Concejo Deliberante.

La oposición tuvo que interponer Amparos judiciales para lograr información sobre el manejo y la ejecución de los fondos municipales. Los contribuyentes no saben en qué se invierte el dinero de sus tributos. El caso de Tatacuá no es el único. Situación similar ocurre en Mburucuyá, Sauce, Mariano I. Loza, Perugorría, San Carlos, Santa Rosa, Liebig, entre otras comunas. Se advierte, un desmedido crecimiento en el patrimonio personal de varios intendentes. Los muchachos están mal acostumbrados.