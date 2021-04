Independiente piensa en Guabirá. El entrenador del Rojo, que evoluciona tras contraer coronavirus, pero no está al 100 por ciento, pasó a saludar por el entrenamiento, miró los trabajos y se retiró. El equipo para el debut en la Copa Sudamericana. En medio de un clima complicado por los contagios, Independiente vivió una mañana positiva en la previa al debut de este miércoles ante Guabirá por la Copa Sudamericana, desde las 21:30 en Bolivia. Es que Julio César Falcioni estuvo en el entrenamiento en Villa Domínico, aunque no dirigió las tareas.

Si bien el Emperador ya superó la parte más compleja del coronavirus, no está al 100 por ciento. Para finales de esta semana se le realizarán nuevos chequeos y en caso de confirmarse su evolución podrá reincorporarse al frente del equipo. Otro tema a considerar es que su esposa también dio positivo y es algo para seguir muy de cerca.

Falcioni miró los trabajos que comandó Omar Piccoli, su principal ayudante y quien lo está reemplazando desde el contagio, y pasadas las 11:00 de la mañana se retiró del complejo del Rojo.

En otro orden de cosas, el plantel, sin Falcioni, viajó esta tarde (17:30) rumbo a Bolivia. El equipo tendría dos regresos con respecto al que jugó la última fecha por la Copa Liga Profesional: ingresarían Sebastián Sosa y Alan Velasco.

Los titulares serían Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Patricio Ostachuk, Ayrton Costa, Thomas Ortega; Lucas Romero, Domingo Blanco; Velasco, Jonathan Herrera y Andrés Roa.

INSAURRALDE

En el entrenamiento del lunes se confirmó el caso positivo de Juan Manuel Insaurralde en los testeos rápidos. El defensor es uno de los jugadores más importantes para el cuerpo técnico y se suma a las bajas de Pablo Hernández, Lucas González y Adrián Arregui, otros de los infectados. El zaguero se retiró inmediatamente del predio de Villa Domínico para comenzar con el aislamiento en su domicilio, más allá que en las próximas horas le realizarán una PCR para constatar su situación sanitaria en medio de la segunda ola de Covid-19 que azota al país y que generó nuevas restricciones en el AMBA.

