El delantero Jonathan Herrera marcó los tres goles en el 3-1 sobre Guabirá que le permite al Rojo comenzar celebrando en la Copa Sudamericana. Independiente se impuso anoche, con amplitud en el marcador y en el juego, frente a Guabirá por 3 a 1, en Montero (Bolivia), por la primera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El delantero Jonathan Herrera, en su primer encuentro como titular en el ‘Rojo’, marcó por triplicado. En el equipo local descontó Bruno Pascua. En la ciudad de Montero, cercana a Santa Cruz de la Sierra y con apenas 298 metros de altura sobre el nivel del mar, el equipo de Avellaneda ratificó su estirpe copera, aun cuando presentó a varios jóvenes jugadores surgidos de la cantera, por bajas de los habituales titulares, algunos por lesiones y otros afectados por Covid19.

El equipo de Omar Píccoli apareció un poco retrasado para contener los embates iniciales del equipo local. Aunque en la primera réplica, el conjunto que vistió de blanco halló la ventaja. Fabricio Bustos se proyectó y asistió con un pase entre líneas a Herrera, quien -al ingresar al área- asestó un tremendo derechazo que dejó sin chance al arquero Saidt Mustafá (Pt. 8m.)

El exgoleador de Deportivo Riestra y Ferro empezó a pagar con creces la confianza depositada. Independiente (cuyo DT principal, Julio Falcioni, no viajó y permaneció en Buenos Aires, pues está recién recuperado de coronavirus) empezó a prevalecer en el desarrollo. El propio Herrera definió mal la segunda entrada que tuvo y Alan Velasco, luego de una espléndida maniobra, se encontró con la contención de Mustafá, que impidió la segunda conquista del ‘Diablo’ de Avellaneda.

El conjunto dirigido por el argentino Víctor Hugo Andrada (ex volante de Racing y Colón de Santa Fe, entre otros) continuó con su predominio en las acciones, pero sin romper la estructura defensiva del adversario. El local dejó espacios atrás y el ‘Rojo’ lo aprovechó, casi de inmediato, a partir de la sagaz intervención de Velasco. El estratega metió un remate en el caño derecho del arco boliviano y el rebote fue capturado por Herrera, para ensanchar las cifras (Pt. 35m.)

Independiente supo contener al argentino Juan Vogliotti (ex Gimnasia y Tiro de Salta y Cipolletti de Río Negro) y en la mitad de la cancha, Federico Domínguez, perdió la batalla ante el tándem Velasco-Roa, que fueron inteligentes para jugar a sus espaldas. Comenzado el segundo tiempo, Herrera mostró el olfato nuevamente y convirtió, tras capturar un rebote en el travesaño por tiro del colombiano Roa (7m.), completando una noche de ensueño. Independiente manejó a voluntad el trámite y solamente en el final, el elenco boliviano metió presión para descontar, por intermedio del ingresado Pascua, tras tiro libre ejecutado por Diego Hoyos (St. 44m.)

En el otro encuentro del grupo B, Montevideo City Torque empató 1-1 ante Bahía de Brasil, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, de la capital uruguaya. El equipo brasileño rápido se puso en ventaja a través de Rodriguinho; mientras que Torque, conducido por el santafesino Pablo Marini, igualó por medio de Franco Pizzichillo, al comienzo del segundo tiempo.

El volante Gustavo Del Prete fue titular en el elenco uruguayo y el defensor Germán Conti (ex Colón de Santa Fe) en el brasileño.

Por la segunda fecha, Independiente recibirá en Avellaneda a City Torque, el miércoles 28 a las 19:15. El día anterior en el mismo horario, Bahía será local ante Guabirá.