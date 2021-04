Por el coronavirus, ACDP impulsa un Observatorio Interdisciplinario para evaluar la situación Covid en las escuelas. Solicitó al gobierno de Corrientes la creación de un Observatorio Interdisciplinario que tenga por finalidad analizar la situación escolar en cada jurisdicción respecto a los contagios de coronavirus. “Buscamos garantizar la continuidad de las clases presenciales, por lo que no queremos que se arme una comisión más. Impulsamos que una representación gremial, junto al Ministerio de Educación y representantes del Comité de Crisis, se pueda evaluar cada situación escolar en las ciudades en las que crecen los casos”, explicó José Gea. “En las escuelas se cumplen los protocolos. El problema está afuera. Desde la vereda vemos que los padres se juntan, no respetan las distancias, no se ponen el barbijo o se lo ponen mal, charlan, etc.; entonces, nos parece que se debe conformar el Observatorio”, agregó.

Para José Gea “en los comités de crisis de los municipios, debe haber un directivo de escuelas de cabecera, para dar su visión y bajar lo que dice el Comité de crisis a los docentes y dar tranquilidad”.