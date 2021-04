Mientras la Policía sale a recorrer las canchas de fútbol 5 y aplicará multas, este sábado el estadio de San Patricio en la ciudad de Corrientes, explotó de personas en un partido de rugby. La imagen asusta, tanto que solo se observa a un espectador con el barbijo bien colocado. El gobierno no quiso suspender las actividades deportivas y recreativas, y los resultados están a la vista. La mayoría de los asistentes a este espectáculo de la “ovalada” son jóvenes, actualmente la franja etaria que desparramó los contagios en todo el territorio provincial. No hubo para nada distanciamiento social, bajo la excusa de estar al aire libre. Tamaña irresponsabilidad en un día caluroso donde la bebida alcohólica jugó un papel preponderante.

En contra partida la policía intentará disuadir las reuniones de tercer tiempo y multarán a los complejos deportivos que no respeten el protocolo.

Las multas que se aplicarán van de 1 a 5 unidades de contravención. Cada unidad equivalen $1.500 o un día de arresto. Las sanciones por no usar barbijo también se mantienen vigente.