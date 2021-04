Nena abusada: “Le decían que jugaban con su cuerpo, le daban de comer víboras y sapos”. Los datos espeluznantes surgen tras el rescate de una nena de 12 años presuntamente abusada por su padrastro en la zona rural de San Luis del Palmar. La mujer que descubrió el hecho habló con radio Dos y comentó hechos extremadamente duros y deplorables. La vecina que rescató a la menor de 12 años del horror que se encontraba viviendo tras ser abusada por su padrastro y al menos por otros tres sujetos, confirmó que “yo fui quien la auxilié porque llegó la nena y me abrazó, me dijo el abuelo que ella hace rato quería venir conmigo”, dijo la mujer. “Ella en un momento me dijo ‘yo vivo mal’. Le pregunte ¿por qué? y me respondió: “Me dan de comer carne de sapo y víboras”, explicó la vecina. Explicó que “le agarré de la mano, la llevé a mi patio y cuando nos sentamos, me dice que venía desnuda y me nombró a personas que le jugaban”.

“Me dice que ella le pedía a la Virgencita de Itatí y a Jesús que le sacaran de la casa donde se encontraba viviendo ese horror”, agregó la mujer. “Ella quería salir corriendo porque inclusive le contó a su madre, pero ella le había dicho que eran sus amigos y no le iban a hacer nada. La nena estaba perdida, muy nerviosa o estresada por la situación tenía un comportamiento anormal”, dijo con crudeza la entrevistada y continuó: “Todo esto paso el 31 de marzo a la tarde, al día siguiente nos fuimos a la comisaría para que ella denunciara y hablara. Luego nos derivaron a Medicina Legal y allí nos informaron que presentaba signos de haber sido abusada debido a que tenía sus órganos dañados. Fue internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y después de ahí no tuvimos más novedades. La pequeña no estaba bien alimentada, ningún médico tampoco nos dijo nada, dicen que el padrastro está detenido, pero no sabemos la verdad porque nadie nos avisó, fui a declarar al Juzgado Nº3”.

“Cuando la rescate tenía una calza, una remerita y no tenía ropa interior, lo único que quiero es que estas personas que le hicieron daño a esa nenita estén todos presos”, finalizó en su relató a radio Dos.

DATOS DE LO DENUNCIADO

Una menor de solo 12 años denunció haber sido violada por su padrastro desde los 9 años de edad al igual que otros tres o cuatro sujetos que habrían participado de la aberrante situación. La mujer (madre) de esta niña aparentemente tenía conocimiento de la situación y la niña denunció ante la Justicia el aberrante hecho. De acuerdo a información brindada el hecho data de largo tiempo, pero todo se dio a conocer el 31 de marzo a partir que la historia comenzó a develarse con detalles escabrosos por parte de la menor. La menor habría dicho que su padrastro junto a otros sujetos la violaron en más de una oportunidad e inclusive desde los 9 años de edad. La versión de semejante episodio, entonces, corrió como reguero de pólvora en la pequeña comunidad sanluiseña hasta que llegó a la capital correntina. La pesquisa que se habría iniciado de oficio, en busca del esclarecimiento del hecho, que además cuenta con detalles que reflejarían la calidad de maltrató a la que se encontraba la menor de 12 años siguiendo con su explicación a las autoridades se alimentaban comiendo ranas y víboras.