Leandro Vildoza advirtió que “hay que estar atentos porque aún no se ganó nada”. Fue clave en la victoria de Regatas ante San Martin en el primer punto de la serie de cuartos de final. El base tucumano se mostró contento por lo hecho, pero aclaró “sabemos que todavía no ganamos así que pensando en el viernes y tratando de estar concentrados para poder llevarnos el segundo juego”. Regatas Corrientes, que había perdido ambos partidos de la fase regular ante San Martin, mostró gran solidez en defensa y en ataque para quedarse con el primer duelo de cuartos de final por un claro 75-56.

Leandro Vildoza encabezó la victoria ‘fantasma’ con 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. A la hora de analizar el cruce inicial ante el clásico rival reconoció que “estamos contentos, pero enfocados en el próximo juego. Sabemos que todavía no ganamos así que ya estamos pensando en el viernes y tratando de estar concentrados para llevarnos el segundo punto”. En la previa, quizás por cómo se dieron los cruces de la Fase Regular, por lo que implican estas instancias y más aún por ser un clásico se esperaba un duelo parejo con un resultado ajustado. Sin embargo, el base comenta que “sacamos una gran ventaja, lo supimos manejar, pero sabemos que los partidos que vienen no van a ser así”.

“Seguramente serán más cerrados, pero hay que estar concentrados y tratar de hacer las cosas como las hicimos ayer, defender y el ritmo de juego manejarlo nosotros”, agregó Vildoza en línea con lo anterior. Al ser una serie a mejor de tres, Regatas se puso match point y este viernes a las 18:00, nuevamente en el estadio Héctor Etchart y con transmisión para todo el país de DirecTV intentará cerrarla para acceder a semifinales. Pensando en ese duelo, el tucumano explicó que “ellos juegan bien, creo que los dominamos, pero sabemos que tienen sus armas y no van a querer quedar afuera, igual que nosotros que vamos a querer liquidar la serie así que va a ser un lindo juego. Vamos a tratar de corregir detalles y tratar de repetir cosas hechas en el primero”. Se refirió al gran partido que hizo su equipo y la efectividad que tuvo él, muy bien acompañado por Arengo con 14 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. “Todos tuvimos un gran partido, jugamos muy bien y nos pasamos la bola, tomando los mejores tiros. Sentí que tomé las decisiones así que contento, pero lo importante es que sabemos que cualquiera puede ser el goleador como durante toda la temporada. Es lo que menos importa mientras tengamos un buen funcionamiento y tomemos buenas decisiones”, cerró Vildoza.