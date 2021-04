Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia del coronavirus, todos los actos que conmemoran la muerte de Jesús serán celebrados dentro del Vaticano y sin la presencia de multitudes de fieles, por lo que el Sumo Pontífice de 84 años, optó por no participar de este simbólico acto. El papa Francisco inició los ritos de la Semana Santa con una misa matinal en la basílica de San Pedro del Vaticano, aunque renunció al tradicional lavado de pies del Jueves Santo, se informó hoy.

Por segundo año consecutivo todos los actos que conmemoran la muerte de Jesús en La Cruz serán celebrados dentro de los muros del Vaticano ante la pandemia de coronavirus y sin la presencia de multitudes de fieles, según se consignó.

Francisco no asistirá a la conmemoración en la tarde del Jueves Santo en la basílica de San Juan, que recuerda la Ultima Cena de Jesús con sus apóstoles, y la ceremonia quedó a cargo del decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal italiano Giovanni Battista Re. En otros años, el Pontífice conmemoró el Jueves Santo en una cárcel y en un centro de refugiados, y lavó los pies a detenidos e inmigrantes, incluso de religión musulmana, como un mensaje de humildad y tolerancia.

A través de una nota, el Vaticano recordó que el drama de la pandemia de coronavirus cambió las celebraciones en todo el mundo, y subrayaron que “como el año pasado” será “omitido” ese rito del lavado de pies debido a las restricciones impuestas en muchos países. Durante la llamada “misa crismal” de la mañana del Jueves Santo, en la que se bendicen los aceites que se van a utilizar durante los sacramentos, el Papa habló de las “cruces” que pesan sobre la humanidad y reconoció que “vivimos una época marcada por los escándalos” y que hay que “rechazarlos como un veneno”. Debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia en Italia, las ceremonias litúrgicas se desarrollarán “con una presencia limitada de fieles” en respeto de las medidas sanitarias previstas, precisó el Vaticano.

El Pontífice presidirá el Viernes Santo, como el año pasado, el Vía Crucis desde la plaza de San Pedro. La imagen extraordinaria y solitaria de Francisco en medio de la plaza de San Pedro vacía fue el emblema el año pasado de la tragedia mundial desatada por la pandemia de coronavirus, en la que el líder de los 1.300 millones de católicos habló de “la hora más oscura” ante el drama de la muerte por los contagios con Covid-19. Este año, según informó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, las meditaciones del Viernes Santo fueron escritas por un grupo de niños “scout” de Umbria (centro de Italia) y de la parroquia romana de los Santos Mártires de Uganda. Las distintas estaciones serán ilustradas por los dibujos realizados por niños que residen en casas de alojamiento de Roma, víctimas de discriminación.

El domingo de Pascua, el 4 de abril, el Papa dará la tradicional bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo) desde la Basílica de San Pedro, durante la cual lanza un mensaje a los católicos y recorre los conflictos que azotan al mundo.