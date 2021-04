El femicidio sucedió en el Chaco, donde asfixiaron a una mujer y la policía detuvo a su ex pareja. La víctima, llamada Marisol Alcaraz Martínez, tenía 35 años y fue asfixiada, según las primeras pericias al cuerpo encontrado este lunes a la madrugada. La familia de la chica asegura que sufría violencia de género por parte del principal sospechoso. Marisol vivía en la ciudad de General San Martín. La mujer de 35 años, fue asesinada en su casa de esa ciudad chaqueña y como principal sospechoso del femicidio fue detenido su ex pareja. La policía provincial informó hoy que el cadáver de Alcaraz Martínez fue encontrado esta madrugada, cerca de las 2:00, en una vivienda de la manzana 33, parcela 14 del barrio 9 de Julio.

El cuerpo de Marisol tenía a simple vista, varias lesiones, y habría sido asfixiada hasta morir. Lo determinaron los primeros exámenes médicos al cuerpo, que será sometido a una autopsia. El informe médico del forense dio cuenta que el crimen habría sido cometido el sábado antes de las 22:00. Tras el hallazgo del cadáver y algunas averiguaciones, los agentes de la comisaría de San Martin y de la División Investigaciones de la policía chaqueña detuvieron como sospechoso del femicidio a la ex pareja de la víctima, un hombre de 45 años, que quedó a disposición de la fiscal de Investigaciones Andrea Langellotti. Los policías llegaron hasta el sospechoso merced a las declaraciones de los familiares de la mujer y otros testimonios. Como parte de la investigación, la policía provincial secuestró dos teléfonos celulares para peritarlos y de los que podrían surgir pruebas para la causa judicial.