Sesión Ordinaria N°156. Tras la suspensión del sábado 27 y debido a la complicación sobre la situación sanitaria de varias ciudades del interior, la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) sesionó mediante plataforma Zoom. Estuvo la mayoría de las ligas adheridas y aún no hay una fecha posible para la competencia. La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del presidente, Luís Enrique Escotorín, agradeciendo la predisposición de todos y dando paso al Secretario Administrativo, Walter Rodríguez para el orden del día.

Se pidió un informe de la realidad local a cada una de las ligas, donde Bella Vista resulta ser una isla, ya que fue la primera liga en volver a las competencias, mediante el Futsal AFA masculino y femenino. Las ligas de Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres y Saladas (todas en Fase 5) esperan autorización como para empezar algún torneo.

Curuzú Cuatiá, Goya y Santo Tomé, aún no arrojaron una posible fecha de regreso, ya que ambas están en Fase 3 y con una creciente de casos que obliga a las autoridades locales a restringir actividades. Esquina (también en Fase 3) sostuvo que una vez bajado el registro de casos que aparentemente se va normalizando, tienen todas las intenciones de competir.

Desde La Cruz se informó que debido a un brote de casos en la localidad y registrados en ámbitos comerciales de mucha convocatoria, se suspendieron todas las actividades preventivamente por 15 días; mientras que, en Virasoro en Fase 3 hasta el 11 de abril, aguardarán el cumplimiento de esta primera etapa restrictiva y analizarán la situación para volver a competir.

Desde la Liga Sauceña, se recordó que actualmente, la misma cuenta con una comisión normalizadora y que esperan el llamado a asamblea para tomar una determinación. Mientras que, en la Liga Correntina, tienen todo previsto comenzar el 10 de abril con el fútbol femenino. En este marco de incertidumbre, desde la Mesa Directiva afirmaron que no se pueden programar los torneos provinciales previstos para esta temporada 2021 atípica, ya que no hay aportes de las ligas y se espera por el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Corrientes, donde ya se presentó un presupuesto estimativo. Los torneos que se jugarían son: uno de selecciones Sub15 (nivel nacional), un juvenil, primera división y femenino. En tal sentido también se aclaró que cada liga es autónoma para la clasificación de sus representantes a las distintas categorías.

El titular de la liga capitalina Juan Carlos Espinosa, brindó algunas novedades desde el Consejo Federal sobre las homologaciones de ligas, y recomendó a sus pares dirigentes, seguir haciendo hincapié en documentaciones, asambleas liguistas y clubes, etc.

Se informó que luego de la aprobación de la Asamblea General Ordinaria por parte de la Dirección de Personería Jurídica -celebrada el 13 de febrero en Corrientes Capital- automáticamente quedó inhibido el registro de firmas de la comisión anterior, y que la actual dirigencia, se encuentra realizando la tramitación de autorización de firmas, ya que se seguirá operando desde la misma cuenta bancaria habilitada en 2019.

En otro de los puntos, el presidente Escotorín, presentó a los dirigentes que trabajarán en los nuevos departamentos dentro de la federación. El Futsal AFA, estará a cargo de Juan Manuel Insaurralde, vicepresidente de la Liga Bellavistense de Deportes; mientras que, el Fútbol Playa AFA, lo coordinará Miguel Ángel Lorente, dirigente del club Libertad y Liga Correntina; de forma cruzada, ambos serán subcoordinadores de las áreas mencionadas.

Respecto al Fútbol Infantil y debido al exitoso trabajo que realizan a nivel local, la experiencia organizativa provincial, entre otros fundamentos, el mismo será dirigido por la Liga Libreña de Fútbol (LLF) “General Madariaga”; mientras que, el femenino, está a confirmar. Desde las distintas ligas, solicitaron ayuda a la federación para elevar un pedido unánime al gobierno por el tema “Copa de Leche”, ya que la mayoría de las ligas no la reciben y por los tiempos que corren, más en el contexto pandémico, sería una ayuda importante. En conclusión, se esperará que la situación epidemiológica se normalice en las 14 ciudades que poseen ligas oficiales, para así, establecer un itinerario competitivo y por supuesto, aguardar el acompañamiento oficial de la provincia ya que, hasta el momento, la vuelta será sin público en los estadios.

PRESENTES

Participaron de la sala virtual además del titular y tesorero federativos, el vicepresidente institucional y presidente de la Liga Goyana, Daniel Enrique Dening; secretario, Lucas Lisandro López, al mismo tiempo, titular de la Liga Virasoreña; el prosecretario y presidente de la Liga Deportiva Casereña “General San Martín”, José Luís Ramírez; y el protesorero, Víctor Gerardo Fernández. Además, lo hicieron: el contador Cristián Hermosís y Juanky Insaurralde (Pte. y vice) Liga Bellavistense; Antonio Ledesma (Pte.) Liga Esquínense; Dr. Guillermo Duartez (Pte.) y Néstor Ibarra (Tesorero) C.N. Liga Sauceña; Clemente René Silva (Pte.) Liga de Fútbol “General. Belgrano” de Curuzú Cuatiá; Javier Vallejos (Pte.) Liga Libreña; Cristián Enrique (vice) y Antonio Valdovino (Secretario) Liga Virasoreña; Mario Ramírez (Pte.) Liga Mercedeña; Martín Aquino (Pte.) Liga Santotomeña; Saúl Correa (Pte.) Liga Saladeña; y Ramón Maidana (Secretario) Liga Cruceña. Ausente: Liga Ituzaingueña.