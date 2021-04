Según el INDEC, una familia necesitó más de $60.000 para no ser pobre. La canasta básica aumentó un 5% en marzo, en tanto que la variación interanual fue del 45%. El monto de la Canasta Básica Total subió 5% en marzo, y una familia tipo necesitó en marzo $60.874 mensuales para no caer bajo la línea de pobreza, según el último informe oficial del Indec, que reflejó que la suba en los últimos 12 meses fue del 45%. La Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, ascendió en marzo un 4,5% y avanzó 48% desde el tercer mes de 2020 e igual período de 2021. Una familia tipo necesitó $20.448 para no ser indigente.

Los alimentos, que tienen un mayor impacto en las canastas básicas, aumentaron 4,6% en marzo -por debajo del indicador general- y 44,8% en los últimos 12 meses, según el índice de precios al consumidor difundido por INDEC la semana pasada.

Según el organismo, el alza mensual en ese rubro estuvo impulsada principalmente por las subas de precios en leche, productos lácteos y huevos; aceites, grasas y manteca; carnes y derivados; verduras, tubérculos y legumbres; y pan y cereales, que estuvieron parcialmente compensadas por una baja en las frutas.