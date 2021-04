Otro negocio de los Romero. Cautela y preocupación entre los trabajadores del Diario Época, luego que trascendiera a través de las redes sociales, que el legendario matutino fue finalmente vendido. Las versiones indican que habría sido adquirido por Juan Carlos Romero, considerado el nuevo Jeque de Corrientes. Años atrás, ya había comprado buena parte de Radio Dos. Indudablemente sería una operación comercial de familia. El poderoso empresario del Transporte y de la recolección de residuos, es primo hermano de Humberto Romero, quien controlaba el paquete mayoritario de acciones. La información no fue oficialmente confirmada, pero hoy en horas de la tarde se presentó el nuevo gerente de Editora Correntina S.A, una persona estrechamente ligada a firma del transportista. Para los entendidos no sería buen negocio, en momentos que los medios gráficos están en caída libre, no solo en la provincia, sino en el mundo. Sin embargo, la marca tiene cierto valor en el mercado y, más aún, para facturarle millonarias pautas publicitarias al Estado. Es Mono, pero no come vidrio.