Eduardo Tassano adelantó que las elecciones de la capital correntina se harán en la misma fecha que las elecciones Provinciales. El intendente de Corrientes, habló sobre el panorama político de este año. Con respecto a la elección de intendente en la Capital adelantó que “vamos a acompañar la elección provincial, eso está decidido”. Si se está en una semana de definiciones políticas, Tassano expuso que “se irán acelerando los tiempos, pero lo prioritario es la pandemia y el impacto en los vecinos; pero más allá del mes de mayo no creo que se posterguen las candidaturas”. Ante la posibilidad de una reelección, el intendente Eduardo Tassano mencionó que “todo esto está en las posibilidades, pero también influyen las PASO, su postergación, por ahora seguimos trabajando duro”.

CONTROLES

De los controles durante el fin de semana, Tassano manifestó que “este fin de semana nos enfocamos en controlar la nocturnidad. Hubo buen comportamiento, salvo el evento deportivo (San Patricio) en el que hubo mucho público, donde se procedió a clausurar el club. No está permitido el deporte con público, este evento no tenía permiso”, sostuvo. Si se pueden restringir actividades nocturnas, el intendente señaló que “todo se está analizando, pero entendemos que la idea es ir analizando los lugares, los comportamientos, es muy difícil la medida individual, salvo que se desmadren los números de contagios en una semana”. Tassano afirmó que “estamos permanentemente conversando con todos los sectores, analizando cada caso en particular, pero no dejamos de ver ese golpe que hay hoy en el AMBA”.