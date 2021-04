Sotelo sigue en el cargo. Desde el Justicialismo aseguran que el Partido “no está acéfalo”. Las autoridades nacionales aún no le aceptaron la renuncia al delegado normalizador Julio Sotelo. No obstante, el chaqueño hace rato se mandó a mudar. Se supo extraoficialmente que de tres nombres saldrán los candidatos a gobernador, intendente de Corrientes y senador de la Nación. José Pitín Ruíz Aragón, Fabián Ríos y Carlos Mauricio Espínola, son los elegidos por el peronismo nacional. Al ex intendente capitalino y al otrora medallista olímpico, se los nominó por la buena performance que tienen en recientes encuestas. Ruíz Aragón, fue por imposición de La Campora, el ala más dura de la alianza Frente de Todos. También hay un pedido: los que ya fueron legisladores provinciales que, nuevamente, no sean candidatos. Quieren listas con figuras nuevas. Una inquietud de difícil cumplimiento. En el peronismo correntino, nadie quiere soltarse de la teta.