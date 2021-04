27.884 contagios más y 557 fallecimientos. No cede la segunda ola. En las últimas 24 horas se registraron 557 muertes y nuevos 27.884 contagios. Los decesos marcaron un nuevo récord, aunque un buen número de ellos se produjeron varias semanas atrás y recién se contabilizaron. Las víctimas fatales ahora alcanzan a los 61.176. Hay 288.962 positivos activos en todo el país y 2.474.514 recuperados hasta el momento desde que comenzó la pandemia. El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva a nivel nacional es del 66,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires del 76,2%. El presidente Alberto Fernández en declaraciones públicas coincidió con el ex mandatario uruguayo José Pepe Mujica que “hay personas en la Argentina que están enfermas de odio y eso no ayuda en nada”. Reconoció que suspendió las clases presenciales en el AMBA porque en 30 días aumentó un 200% el contagio de menores de 19 años. Ahora las personas menores de 53 años son las que necesitan cuidados intensivos. Las vacunas están dando resultados. Los mayores de 65, son los que menos se internan.