Desalojada por no saber por dónde sale el sol. El INVICO desalojó a una empleada municipal de una casa en el barrio Pirayuí que le fue adjudicada en abril de 2010, y que un vecino denunció en el 2012 que no la habitaba. Desde ese año el organismo habitacional no le dejó pagar más las cuotas. Insólitamente la jueza que intervino en la demanda y visitó la propiedad, en la testimonial le preguntó de qué lado salía el sol, como una respuesta básica para su continuidad en la vivienda. La mujer no se acordó, y la magistrada le recriminó. Aunque lo más llamativo es que el desahucio solo fue para ella, mientras sus dos hijos, uno de ellos tiene pareja e hijos menores, pueden permanecer habitándola. Se presume que después deberán abandonarla. María Mendoza, es docente en un Jardín Maternal, uno de sus abogados, un conocido político local, ahora funcionario del municipio la dejó en banda. La Defensoría de los Vecinos no la atendió. Horas atrás se advirtió de intimaciones de desalojo a personas de escasos recursos, mientras el INVICO puso a plazo fijo más de $860 millones, con una demanda de 40 mil familias sin techo.