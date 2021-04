Lo aseguró Nicolas Russo, presidente de Lanús y vocal en AFA. “Es imposible parar el campeonato, porque no hay fechas y venimos de un año muy duro en lo económico”, afirmó. Las medidas son similares a las que había el 10 de agosto, cuando volvieron los entrenamientos. Nicolás Russo informó esta tarde que “el fútbol argentino vuelve a Fase 1” a raíz de la exponencial suba de contagiados de coronavirus en el país. “Es imposible parar el campeonato o suspender partidos, porque no hay fechas”, afirmó el presidente de Lanús y vocal de AFA. El dirigente también justificó la continuidad de la competencia y destacó que “se atravesó un año que desde lo económico golpeó a todos”. Además, agregó: “Estamos en un momento muy difícil y todos tenemos que aportar. Por eso volvemos a tomar los recaudos que teníamos el 10 de agosto”.

Las medidas más importantes tienen que ver con que los jugadores viajarán a los entrenamientos en sus autos particulares y no se bañarán en los predios. Además, es probable que vuelvan las prácticas en grupos separados y también se eliminarían las concentraciones en el día previo al partido. Con respecto a los allegados en las canchas, se reducirá la cantidad de personas autorizadas a ingresar a los estadios. “Nadie puede estar con un revolver atrás de cada club o dirigente”, manifestó sin vueltas Russo sobre el comportamiento de todos los que integran el mundo del fútbol. En medio de las explicaciones por las cuales no se interrumpirá el fútbol, el presidente del Granate fue categórico. “Nosotros teníamos 28 mil socios y hoy solo 9.500 pagan la cuota. Imaginate volver a parar todo esto. Es imposible”, sentenció durante su atención a la prensa en la puerta de AFA.