En Capital, ya lo hicieron en la parroquia Nuestra Señora del Valle del Pirayuí, la parroquia San Pantaleón y en la Iglesia Catedral durante la Misa Crismal de ayer. En San Luis del Palmar, en la Capilla de San Cayetano. La música litúrgica es vista como un puente entre Dios y el hombre. Es así que, desde el 2019, un grupo de chamameceros correntinos decidieron incorporar el chamamé en la liturgia. Para diarioepoca.com el presbítero Luis Alberto Molina, liturgista y maestro de ceremonias de la Arquidiócesis de Corrientes y además chamamecero, explicó que “con un grupo de amigos – “Cayo” Fernández (guitarra y voz), Lourdes Fernández (voz), Iván Playuk (acordeón), Gabriela Gómez (voz)- y algunos invitados, nos hemos propuesto celebrar misas solamente con ritmos litoraleños, chamamé, valseado y rasguido doble; tocada y cantada por chamameceros. No es una innovación, ya el padre Julián (Zini) lo hacía en su tiempo, y fue cuando surgieron todas estas obras que queremos que salgan a la luz y sean aprovechadas para una mejor inculturación de la liturgia”.

“Todo esto surge como idea, pero no sin antes comentar y obtener la aprobación de nuestro pastor Monseñor Andrés Stanovnik, quien se sintió muy complacido”, dijo Molina. “Cayo” Fernández, chamamecero y gestor cultural que participa del coro, en diálogo con este medio contó que “la idea la gestó Julián Zini en su momento, y nosotros continuamos con su legado. El 25 de noviembre de 2019 invité al padre Julián a que venga a presidir la Misa en el barrio Santa Catalina. Él vino con su grupo Neike Chamigo y nosotros nos acoplamos e hicimos del coro chamamecero. Esa fue la primera experiencia”.

“Hay algunos chamamés, que se tocan en las iglesias, pero siempre se hacen con guitarra o piano. Nosotros incorporamos instrumentos como el bandoneón, acordeón y guitarras, y los versos de Julián, bien estilo chamamecero”, compartió “Cayo”. “La comunidad se siente hallada cuando escucha chamamé en la iglesia”, agregó. El padre Molina explicó que “Jesús al encarnarse se hizo uno como nosotros… fue igual en todo a nosotros tan sólo que no pecó…” versa un chamamé muy conocido por nuestra gente que se canta en las misas durante el tiempo de cuaresma obra del padre Julián. Dice un verso de un chamamé “…me bautizó el cura Zini, soy católico ya ve…” refiriéndose al chamamé. “Tenemos que hablar de dos realidades que se conjugan: la liturgia y el chamamé”, sostuvo.

“Detengámonos en la liturgia en primer lugar. Muchas son las definiciones de liturgia o pastoral litúrgica, quedémonos con esta: “… Se puede comprender la Pastoral Litúrgica como la acción pastoral eclesial que tiene como objeto inmediato la participación activa, consiente, plena y fructuosa de los fieles en la celebración, y como finalidad la edificación del Cuerpo de Cristo mediante la santificación de los hombres y el culto a Dios… (López Martín)”, citó el padre Molina haciendo hincapié en que “el objetivo fundamental que tiene que buscar es la participación del pueblo de Dios en las celebraciones, definición y misión acuñada en el Concilio Vaticano II (1962-1965), acontecimiento que marcó un antes y un después en el modo de celebrar”.

Chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El 16 de diciembre de 2020 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. El padre Molina expresó “al hablar de Chamamé con orgullo podemos decir hoy que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y como dije en muchos lugares, este acontecimiento de nombramiento por la UNESCO, nos lleva a nosotros y nos compromete a elevar y ubicar al chamamé en el lugar que se merece, ya que es expresión concreta y pura de un pueblo, de una cultura, de una nación chamamecera. El chamamé no sólo es música y danza, sino que es un modo de ser, un modo de vivir, es ñanderekó (nuestro modo de ser)”, resumió.

Además reflexionó: “Nos hacemos unas preguntas ¿podemos celebrar una misa con música de chamamé, valseado y/o rasguido doble? ¿Cómo se inculturaría la liturgia en nuestro pueblo correntino? ¿No es el Chamamé la expresión pura del pueblo correntino? Respuesta a estas preguntas. Apareció un cura que por soplo del Espíritu y con ese lema tomado del Beato Monseñor Angeleli dijo “… con un oído en la gente y otra en el evangelio…” el padre Julián, que como sacerdote y teólogo popular, como me gusta llamarlo, leyendo al pueblo y su modo de ser, nos dejó obras maravillosas para nuestras celebraciones litúrgicas, ya que supo leer la realidad del pueblo y plasmarla en sus obras que son profundamente teológicas y a su vez con la sencillez que lo caracteriza”.

MÁS ADEPTOS

“Una de las obras más teológicas y bien chamameceras es el Himno del X Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Corrientes en 2004 que lleva por nombre Jesús Eucaristía, con letra del Padre Julián y música de Pocho Roch. También, hay un sinfín de obras de finales de los ‘70 compuestas juntamente con Julio Cáceres, los Sheridan entre otros, en las cuales nos hemos propuesto investigar y escudriñar para poder ver, con los criterios y parámetros litúrgicos, en qué momentos de la celebración van”, detalló el padre Molina. “Nuestro aporte a la liturgia y la cultura correntina cada día va teniendo más adeptos, por gracia de Dios, eso lo tomamos como una aprobación de parte de Dios, ya que se van sumando músicos y lugares en los que ofrecer este servicio, porque no es más que eso, servicio a Dios en la liturgia y a nuestra gente en la cultura”, fundamentó luego.

CELEBRACIONES

En cuanto a las misas que ya han participado, el padre Molina indicó: “Hemos celebrado ya varias misas con este matiz en San Luis del Palmar, en la parroquia en la cual estoy de párroco, en la parroquia Nuestra Señora de Valle del Pirayuí, en la parroquia San Pantaleón, y ayer miércoles 31 de marzo, en la Misa Crismal en la Iglesia Catedral, en la que estuvimos todos los sacerdotes celebrando con el Obispo”, explicó el padre Molina. “El chamamé está en la liturgia, en la liturgia correntina, en la liturgia inculturada, en la realidad de este pueblo que tiene su forma y modo de ser, que tiene su música propia… y cómo no alabar y glorificar a Dios con eso que tenemos: el chamamé”, finalizó el religioso.