La familia de Tamara Salazar mantiene sus dudas que el acusado Raúl Escalante se haga presente en el segundo juicio. El jueves 6 de mayo se iniciará el segundo juicio por el femicidio de Tamara Salazar, por el que está acusado Raúl Escalante, que había sido liberado en el primer juicio y declarado inocente. La familia de la joven teme que el hombre no se presente al debate ya que desconocen su paradero. El doctor Hermindo González, abogado de la familia de Tamara Salazar, aseguró que “no será un juicio corto porque será la misma producción probatoria del primer juicio, la pena que queremos es de femicidio, con prisión perpetua”.

PARADERO DESCONOCIDO

Del paradero de Raúl Escalante, el abogado querellante sostuvo que “el último registro que se tiene de Escalante es desconocido, no sabemos si está en Corrientes, en otra localidad, en otro país, porque siempre presentó sistemáticamente la suspensión del segundo juicio, y eso es un riesgo de fuga”. El abogado apuntó que “si Escalante no aparece, se lo declara rebelde y se ordenará su inmediata detención para que se cumplan los fines del proceso”.

La mamá de Tamara, enfatizó: “sé que a mi hija no la tengo, pero estoy aliviada por el nuevo juico que se hará, y estoy esperanzada que ahora sí la justicia pondrá preso a Escalante”. La señora remarcó que “no me olvido de los momentos que veía a Escalante, tenía una bronca, porque él es el asesino de mi hija y está libre”. Expuso que “ahora no tengo bronca, estoy emocionada porque el nuevo juicio de mi hija va a comenzar, y esta vez la justicia va a meter preso a Escalante”.

El padre de Tamara, afirmó que “las pruebas están, estamos esperanzados que se haga justicia por mi hija en este nuevo año”.