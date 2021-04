Surgieron casos de Covid en el plantel de Comunicaciones que juega contra Obras Sanitarias. El equipo de Mercedes empieza a definir la Reclasificación ante Obras Sanitarias desde las 15:30. Se confirmó que el jugador Luciano Guerra y el AT, Jorge Balbis, son casos positivos de Covid 19. Desde su cuenta de twitter, @basquetcomu1, se informó que tras el hisopado realizado en la jornada de ayer a todo el plantel y Cuerpo Técnico el jugador Luciano Guerra y el asistente Jorge Balbis resultaron Covid positivo. “Por tal motivo se pusieron en marcha los protocolos correspondientes. Los dos integrantes se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Del mismo modo se comunica que el primer partido se jugará a partir de las 15:30”, agregaron. Esta tarde en El Templo del Rock comenzarán a disputarse los octavos de final entre Obras Basket y Comunicaciones, elencos que finalizaron en la 6° y 11° colocación de la tabla respectivamente. La serie será al mejor de tres, el que mayor cantidad de partidos gane clasificará a la próxima instancia de la Liga Nacional.

Reclasificación: Obras Basket vs Comunicaciones

Juego 1 – Viernes 16 – 15.30 horas – Obras Basket vs Comunicaciones (El Templo del Rock)

Juego 2 – Sábado 17 – 18:00 horas – Comunicaciones vs Obras Basket (El Templo del Rock)

Juego 3 – Lunes 19 – 18:00 horas – Obras Basket vs Comunicaciones (El Templo del Rock)

ANTECEDENTES

En los dos juegos disputados en la temporada, el ganador fue el equipo de Mercedes. El primero, el 11 de diciembre de 2020, por 82 a 49; mientras que el segundo, el 13 de marzo de 2021, se lo llevó por 101 a 75. El historial marca un total de cinco victorias para Comu y tres para Obras.