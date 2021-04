Se cumplió la cuarta sesión de la Cámara Baja. Los legisladores rindieron homenaje a todos los que participaron en la comisión redactora y afirmaron que el texto marca tendencia en Argentina y Latinoamérica. La Cámara que preside Pedro Cassani sancionó la ley de Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, presentado a fines de noviembre de 2019, con casi una veintena de instituciones que participaron de la redacción del anteproyecto; y tras correcciones en ambas cámaras.

Para el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales Marcelo Chaín se trata de “un trabajo inédito que marca tendencia en Argentina y Latinoamérica, que marca la tutela judicial efectiva que significa lisa y llanamente juicios justos”, señaló ante sus pares, en la 4ª sesión de este miércoles. “Es también importante decir lo que se incorpora, entre otros institutos las cien reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, donde se sostiene el derecho a los más vulnerables, donde vamos a tener procedimientos muchos más sencillos, menos engorrosos y para cualquier ciudadano. Esto no es una cuestión menor”, recordó Chain, como puntos trascendentes.

POZO

El diputado Horacio Pozo, autor de la resolución creando la comisión redactora con los todos los sectores interesados, sostuvo que “se respetó las reglas de la democracia. Tuvimos que esperar unos meses, para lograr los consensos”, comentó admitiendo que “al comienzo hubo muchas dudas, hubo fantasmas en algunas mentes”, pero “construimos un cuerpo orgánico, que estuvo en línea con lo mejor de las ciencias jurídicas”, dijo.

“Esta legislatura está cumpliendo con el bien común, que es lo que demanda la ciudadanía. Me siento orgulloso de ser parte de esta Cámara, donde no confundimos el interés particular con los de la sociedad”, concluyó el legislador ELI.

AGUIRRE

Desde la bancada de la UCR, el diputado Manuel Aguirre indicó que la ley “demuestra nuestra correntinidad. Los hombres pasan y van, pero quedan las normas. Corrientes, planteó las primeras normas en el país, siempre… esto pasa cuando hay voluntad técnica y política, combinadas, como en este caso”, afirmó.

PACAYUT

El diputado del PJ Félix Pacayut, valoró la participación activa de quienes más entienden en la cuestión y coincidió con sus pares en el agradecimiento justo.

La propuesta, con más de 750 artículos, había venido en revisión del Senado el 18 de abril, con cambios en el artículo 57 referido a Ejecuciones Fiscales. La primera aprobación –media sanción- fue en Diputados el 20 de mayo de 2020.

En oportunidad del primer aval, los diputados destacaron la decisión política de adecuar, éste y otros códigos, a la modernidad; incorporando la tecnología, protegiendo a los “sujetos vulnerables”, y fundamentalmente respondiendo a la demanda de “celeridad” a los procesos judiciales; conceptos que se repitieron en el recinto, este miércoles.

CASSANI

Para el titular del cuerpo Pedro Cassani la remozada norma “va a marcar un antes y un después en cuanto al ejercicio de la administración de Justicia”. Desde esta institución, “seguimos brindando herramientas para responder a las demandas de un mundo que evoluciona constantemente. Humildemente, creemos que estamos a la altura de las circunstancias. Como se decía en este mismo recinto: Corrientes no tuvo la primera Constitución en 1821 pero sí, la mejor; fue la primera en tener una Ley de Educación a nivel país; un poco antes, fue la primera en manifestarse contra la esclavitud y la primera en poner límites a toda extralimitación de poder, prohibiendo facultades extraordinarias y suma del poder público… Es esa misma legislatura, es la que hoy, le da al país un modelo de Código Procesal Civil y Comercial”, señaló tras la sesión.

BENEFICIOS DEL NUEVO CÓDIGO

Este Código incorpora: “tutela judicial efectiva y debido proceso, lo cual cambia los paradigmas del antiguo Código; la oralidad e inmediación, dirección judicial del proceso por parte del juez; principio de aportación y derecho de contradicción; lealtad y buena fe procesal; prevención y sanción del abuso procesal”, explicó el diputado Chaín.

El diputado Pozo agregó: “economía, celeridad y concentración procesal; transparencia y publicidad; colaboración procesal y la notificación digital”, entre otras virtudes.

OTRAS LEYES

Los Diputados, sancionaron la ley de Declaración de Monumento Natural de la Provincia al guacamayo rojo (Ara chloropterus), autoría del senador Sergio Flinta; y la creación el Registro Único de Casos de Violencia de Género, autoría del senador Diógenes González. En ambos casos, pasaron al Ejecutivo para su promulgación. El proyecto de ley que instituye en la currícula educativa los contenidos de “Educación Financiera”, volvió con modificaciones al Senado. Obtuvo media sanción el proyecto de ley que declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural al edificio perteneciente a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), presentado por el bloque PL.

También pasa al Senado, el proyecto de ley que declara lugar histórico al solar utilizado como campamento por el General José María Paz en la localidad de Caá Catí, autoría del diputado Manuel Aguirre.

RESOLUCIONES APROBADAS

Solicita al Poder Ejecutivo disponga las medidas necesarias para que se restablezca el servicio de hemodiálisis en el Hospital “Las Mercedes” de la ciudad de Mercedes. (Autor: Dip. Marcos Otaño).

Solicita al Poder Ejecutivo incluya como personal estratégico para el acceso a la vacunación a los trabajadores municipales convocados para prestar servicios en los accesos de los municipios en el marco de la pandemia por COVID19. (Dip. César Acevedo).

Solicita al Poder Ejecutivo la reparación de la intersección de la ruta nacional Nº12, ruta provincial Nº27 y ruta nacional Nº118, cruce conocido como cuatro bocas. (Autor: Dip. Bazzi Vitarello)