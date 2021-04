Alan Soñora y Gustavo Otero, el preparador físico principal, no superaron los nuevos estudios serológicos que le realizaron al plantel en el predio de Villa Domínico. Más complicaciones de cara al clásico de Avellaneda contra Racing. El brote de coronavirus se agrava en Independiente en la previa del clásico de Avellaneda contra Racing. Este jueves el cuerpo médico realizó nuevos testeos serológicos, los denominados “rápidos”, a todo el plantel profesional y detectó casos positivos en Alan Soñora y Gustavo Otero, el preparador físico principal. Los demás arrojaron resultados negativos. Los profesionales mencionados se suman a la lista que integran Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rotela y Lucas Romero. Los otros futbolistas que están confirmados como bajas con hisopados PCR son Sebastián Sosa, Patricio Ostachuk, Nicolás Messiniti, Domingo Blanco, Gonzalo Asís, Thomas Ortega, y el técnico Julio César Falcioni.

Soñora de 22 años, ya estuvo aislado por ser contacto estrecho de Chiche su padre, quien se contagió de coronavirus hace un tiempo, pero al dar dos veces negativo volvió a entrenarse en el predio de Villa Domínico de manera diferenciada. Ahora dio positivo. De manera tentativa y sin confirmación oficial, el once que por ahora podría presentar Independiente para el duelo ante el clásico rival sería el siguiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez, Gastón Togni; Lucas González, Adrián Arregui; Jonathan Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. Alan Velasco, Jonathan Herrera y Andrés Roa serán las alternativas más fuertes que tenga el Rojo en el banco de suplentes.

Las medidas sanitarias comienzan a ajustarse en el fútbol argentino a raíz de la llegada a la segunda ola del coronavirus. Al tratarse de un brote, no sería nada raro que haya algún positivo más en el plantel de Independiente. Ante este panorama, los dirigentes ya modificaron la metodología y los cuidados de los trabajos diarios. Los jugadores no se bañarán más en el predio de Villa Domínico y se cancelan los almuerzos. Cada uno deberá retirarse en su auto particular con la ropa de trabajo (cierran los vestuarios). Tampoco habría concentración para el plantel, más allá que afrontará uno de los partidos más importantes del año, sobre todo de visitante. La delegación se juntaría en un punto en común antes del partido en el Cilindro de Avellaneda y la posibilidad más factible es que sea en el mismo predio para partir en micro al estadio.

TyC Sports