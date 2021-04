Se produjo el debut de Gabriel Deck y se registró otra buena actuación de Facundo Campazzo en la NBA. El base argentino anotó anoche 12 puntos en el cuarto triunfo consecutivo de Denver Nuggets, pero los argentinos no sólo disfrutaron de otra de sus buenas actuaciones: también asistieron al histórico debut en la NBA del alero santiagueño Gabriel Alejandro Deck, quien al ingresar a la cancha con la camiseta de Oklahoma City Thunder se convirtió en el décimo cuarto argentino en jugar en la liga de básquet más importante del mundo. En el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma, Deck debutó a los 10 minutos y 46 segundos del primer cuarto. Su equipo cayó como local ante New Orleans Pelicans por 109 a 95. El santiagueño jugó 14 minutos y 35 segundos, sumando dos puntos (1-2 en dobles). La estadística de su debut indica que falló tres triples, consiguió dos rebotes, hizo dos asistencias, perdió un balón y cometió dos infracciones. El goleador de Oklahoma fue Luguentz Dort con 17 puntos, seguido por Theo Madelon con 16, mientras que en New Orleans Zion Williamson con 27 tantos fue el máximo anotador, seguido por Brandon Ingram con 24.

NUGGETS

Los Nuggets de Campazzo jugaron en el Ball Arena de Denver. Allí superaron trabajosamente a Toronto Raptors, ya que al comenzar el último cuarto apenas tenían ventaja de dos puntos. El equipo de Campazzo logró una diferencia de 34 a 26 e incluso llegó a distanciarse a 20 tantos. El cordobés jugó durante 29 minutos y 24 segundos, sumó 12 puntos con (3-4 en dobles y 6-7 en libres) con un triple marrado, cuatro asistencias, un balón perdido, un robo y una falta. El goleador de los Nuggets fue Michael Porter Jr con 23 puntos y el pivote serbio Nikola Jokic, quien no entró en ese último cuarto y apenas acabó jugando 28 minutos, sumó 19 unidades. En la franquicia canadiense OG Anunoby aportó 25, seguido por Khem Birch y Kyle Lowry con 20.