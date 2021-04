La historia de Gabriel Deck, el pibe que jugaba con un aro casero y llegó a la NBA. El alero, que jugará en Oklahoma City, empezó en el básquet en una cancha improvisada que tenía en su casa. Conocé al joven que dejó a su familia con 13 años y creó un comedor para darle de comer a los chicos. Si su padre, junto a un vecino, no hubieran transformado un viejo volante de tractor en una especie de aro, quizás Gabriel Deck nunca hubiera jugado al básquet. De chico, al oriundo de Santiago del Estero el deporte que más lo atraía era el fútbol, pero cuando su hermano le enseñó lo que se podía hacer con la pelota naranja, no la soltó más. El paso del tiempo hace ver que eso fue un acierto porque ahora el joven jugará en Oklahoma City Thunder en la NBA.

Nacido el 8 de febrero de 1995 en Colonia Dora, un pequeño pueblo que por aquellos años tenía alrededor de 2 mil habitantes, Tortuga, como le dicen los que lo conocen, empezó a jugar al básquet en Bartolomé Mitre. Sin embargo, cuando no estaba en el club la acción continuaba en la cancha que habían montado en el patio de su casa. Gabriel junto a Joaquín, su hermano mayor, y un par de amigos, pasaban horas en el mini estadio casero, incluso en las agobiantes tardes de verano santiagueñas. No obstante, no todo pasaba por el deporte. Forjados en una familia humilde, tanto a Gabriel como a su hermano les tocó trabajar en el campo o limpiando el interior de los micros de larga distancia de la empresa en que su padre era chofer. Aquellos interminables partidos en el patio de su casa, y luciendo la camiseta de Emanuel Ginóbili, ayudaron para que Deck fuera moldeando su talento y a los 13 años le llegó el momento de dar su primer gran paso. El hijo de Carlos y Nora armó las valijas para salir por primera vez de su pueblo. El destino fue la capital de su provincia natal, a 166 kilómetros de su familia, a donde arribó para jugar en Quimsa, gracias a su profesora de Educación Física, Paola Aguilar, que le había visto condiciones.

Al principio, adaptarse a vivir en la pensión, lejos de los suyos, fue algo que le costó mucho, pero lograr aguantar en esos momentos duros le dio sus frutos. El 15 de enero de 2010, en un encuentro entre Quimsa y Quilmes de Mar del Plata, Deck debutó en la Liga Nacional con tan solo 15 años. Allí comenzaba la carrera de un joven que en la actualidad es una de las grandes figuras del básquet argentino. A partir de ahí la historia es más conocida. Su nombre empezó a sonar cada vez más fuerte y comenzó un ascenso meteórico. Fue máximo anotador del Mundial Sub17 de Lituania, ganó una Liga Nacional con Quimsa, en 2016 pasó a San Lorenzo y allí ganó cinco títulos. Pasó al Real Madrid, logró un subcampeonato del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de China 2019 y ahora tendrá su gran chance al sumarse a la exclusiva lista de argentinos que jugaron en la NBA.

A pesar de eso, Deck sigue siendo el mismo chico que cuando arribó a Buenos Aires por primera vez para una convocatoria con la Selección Argentina, antes de llegar al Ciclón, se perdió en la terminal de Retiro y estuvo a punto de volverse a Santiago del Estero. Pero el destino tenía preparado otra cosa para él y un dirigente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) lo encontró justo a tiempo para evitar su partida. En octubre de 2018, el por entonces alero del Real Madrid comenzó a gestionar la obtención de un terreno para el funcionamiento de un comedor infantil, proyecto que finalmente se concretó y hasta el día de hoy el Comedor 7 de Abril funciona como un lugar de contención en su ciudad natal al que decenas de chico van cada día a buscar un plato de comida. A partir de ahora, el joven de 26 años, que de chico admiraba a Leonardo Gutiérrez, escribirá un nuevo capítulo en su historia.