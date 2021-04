El Gobierno Nacional remarcó que pese a la vacuna se pueden producir contagios. Luego de que el presidente Alberto Fernández se convirtiera en el primer jefe de Estado en contraer coronavirus pese a estar inmunizado, el Gobierno remarcó hoy que la “mayor protección” que brindan las vacunas contra el COVID y el “objetivo principal de la campaña” es “evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad”.

“La eficacia de las vacunas demostró ser elevada al prevenir la infección por SARS-CoV-2 en un alto porcentaje, que se encuentra entre el 70 al 90%, según la vacuna”, señalaron distintos integrantes del equipo de Comunicación de la Casa Rosada a través de mensajes de WhatsApp y mediante las redes sociales, a fin de explicar por qué se había contagiado el mandatario pese a que se aplicó las dos dosis.

Tras conocerse la noticia de que el jefe de Estado era uno más de los contagiados, el Gobierno buscó llevar tranquilidad a la población y explicó que “la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal de la campaña contra COVID-19 es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad”.

“Ante el contagio, las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado”, remarcó la Casa Rosada y concluyó: “Seamos responsables al difundir información. Hay millones de personas, en grupos y edades de riesgo esperando vacunarse”.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, comenzó Fernández esta madrugada en Twitter.

A la vez, explicó: “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”. En el mensaje destacó que se encuentra físicamente y anímicamente. Además, pidió a todos los argentinos continuar cumpliendo protocolos y extremando medidas. “Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, aseguró.

NA