El jefe de la Policía, comisario Félix Barboza, habló sobre los controles que realizarán en la capital correntina, a partir de este fin de semana. Comentó que “en Capital el límite es las 3:00 de la mañana como antes, según autorización municipal, no pueden permanecer en locales comerciales después de esa hora” y señaló que “la restricción a la circulación no se ha establecido, controlaremos el uso del barbijo, distanciamiento, evitar aglomeración y reuniones sociales de más de diez (10) personas”. El comisario general Barboza detalló de los controles en Capital, que “el límite es las 3:00 de la mañana como antes, según autorización municipal, no pueden permanecer en locales comerciales después de esa hora y controlar la utilización del tapabocas, donde vimos un cierto relajamiento”.

Afirmó que “restricción a la circulación no se ha establecido, controlaremos el uso del barbijo, distanciamiento, evitar aglomeración y reuniones sociales de no más de diez personas”. Aclaró que “retenes y permisos no vamos a disponer, porque seguimos en fase 5 en Capital, si hay restricciones en eventos, como espectáculos en vivo”. Está vigente la sanción por no usar barbijo en Capital, donde el comisario remarcó que “hay una sanción por el no uso del barbijo, según la disposición correspondiente”.