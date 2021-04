Al menos por ahora, en Corrientes no se aplicarán las restricciones impuestas desde Nación a través del DNU que rige desde la hora 00:00. “Vamos a tomarnos el fin de semana para analizar el texto en detalle, pero por ahora no vamos a alterar nada”, sostuvo el gobernador Valdés desde Loreto. “Estamos trabajando bien con todos los intendentes y vamos a seguir con esa manera articulada. No creo en decisiones uniformes para toda la Argentina, deben ser en base a la realidad de cada jurisdicción”, afirmó. El gobernador insistió en la implementación del “sistema de fases”.

“Vamos a tomarnos el fin de semana para analizar el texto del DNU pero, por ahora, no vamos a alterar nada. Este virus es impredecible, vamos a tomar las medidas necesarias conforme a la Constitución”, aseveró el mandatario.

VIGNOLO

“Claramente decimos que el sistema de fases nos dio resultados. Las medidas generales son orientativas, y después las decisiones se dan a nivel local. Es lo que haremos”, anticipó Carlos Vignolo, desde radio Dos. “Reducir actividades no implica resultados absolutos. Defendemos el criterio de fases. Mientras no tengamos un análisis legal y sanitario no vamos a tomar decisiones. En función de ese análisis veremos si ameritan correcciones. Nuestro criterio es trabajar territorialmente”, dijo el secretario general de la Gobernación.