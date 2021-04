En el marco de las restricciones impuestas, Gustavo Valdés ratificó que Corrientes aún no se adhiere a las medidas de Nación. Desde la localidad de Loreto habló sobre las medidas anunciadas por Alberto Fernández. Afirmó que “nosotros vamos a focalizar por el momento, como veníamos trabajando, en un sistema de fases” y aclaró que “estamos analizando las medidas, no vamos a alterar la situación en la provincia”.

“Hoy el plan de vacunación sigue en marcha, tenemos vacunas hasta el miércoles; y esperamos seguir contando con las dosis que son enviadas por la Nación”, señaló. “Este virus es impredecible, vamos a tomar las medidas necesarias conforme a la Constitución”, aseveró. Para finalizar, aseguró que “estamos trabajando bien con todos los intendentes y vamos a seguir con esa manera articulada; no creo en decisiones uniformes para toda la Argentina, deben ser en base a la realidad de cada jurisdicción”.

FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que “la pandemia está lejos de ser vencida”, y destacó que “no” le “gusta que se haga política con la pandemia” y resaltó que “la Argentina ha entrado en la segunda ola”. Ante el aumento de los contagios, anunció que quedan suspendidos los “viajes grupales” y que en las zonas de mayor riesgo se restringirá la circulación nocturna desde la 00:00 hasta las 6:00. Señaló que se vedarán las reuniones al aire libre para más de 20 personas, los bingos y discotecas permanecerán cerrados; los bares y restaurantes deberán cesar su actividad a las 23:00. “Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar”, y concluyó diciendo que “como presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”.