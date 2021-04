Hasta el 30 de abril. Imponen restricciones nocturnas en la ciudad de Corrientes hasta fin de mes. La medida dispuesta desde mañana, incluye a bares, restaurantes, salones de eventos y espectáculos públicos. Se realiza para disminuir la movilidad en la ciudad hasta el viernes 30 de abril. Inesperadamente continúa como horario de cierre máximo las tres de la mañana y la obligatoriedad del registro de clientes. Se permite como máximo diez personas por mesa. Mientras tanto, este martes, hubo otro récord en la Argentina. Se registraron 27.001 infectados más de coronavirus, y 217 nuevas muertes. Los fallecimientos en el país, llegan a los 58.174.

La medida dispuesta desde mañana (miércoles) incluye a bares, restaurantes, salones de eventos y espectáculos públicos. Las nuevas restricciones se realizan para disminuir la movilidad en la ciudad hasta el viernes 30 de abril. Continua como horario de cierre máximo las tres de la mañana y la obligatoriedad del registro de clientes, y se permite como máximo diez personas por mesa. La Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico informó las nuevas medidas que regirán en la Capital a partir de mañana y hasta el viernes 30 inclusive. Desde la secretaría informaron que no se permite la realización de espectáculos en vivo con públicos en bares y restaurantes, salones de eventos y cualquier espectáculo con público que se realice en la ciudad.

Continua el protocolo vigente con un máximo de 10 personas por mesas, y como horario de cierre máximo hasta las 3 de la mañana. Los comercios deberán contar con alcohol en gel o diluido en cada mesa y al ingreso del local. Los comercios que no lo hicieron aún, deberán presentar un croquis de disposición de mesas para aprobación de la comuna. Esta presentación se hará de forma digital en la página del municipio. Se informa también que entre las nuevas disposiciones los comercios habilitados no podrán contar con servicios de barra, los clientes solo podrán permanecer sentados en las mesas o sillones con distancia entre sí, al menos de 2 metros entre cada mesa. Es obligatorio el registro de los clientes presenciales en el sistema de Declaración Jurada Digital Covid-19 de la Municipalidad. Se recuerda que no están permitidos los bailes en estos establecimientos ni que el público se encuentre de pie consumiendo en forma agrupada. Los bailes no están permitidos en ninguna de sus modalidades inclusive la modalidad de burbuja.

El secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna, aclaró que “se ha tomado esta determinación de disminuir la movilidad en la ciudad atento al contexto que estamos viviendo a nivel nacional con la emergencia sanitaria, que nos lleva a tomar la decisión de reducir la movilidad y suspender por el momento la realización de los espectáculos en vivo con público que se venían realizando”.

Destacó que sigue vigente la obligatoriedad de tener que registrar a las personas que asisten a los lugares a los efectos de seguir la trazabilidad, y evitar que las personas que tienen orden de aislamiento concurran a establecimientos que pueden poner en riesgo a las otras personas. Desde la Secretaría de Turismo Cultura y Deportes se trabaja en el cronograma del Mes de Corrientes; el titular del área Maldonado Yonna indicó que “se están evaluando las diferentes actividades y las que se encuadran en estas medidas serán suspendidas como el circo en los barrios, la peña del arte y la Peña de la Ciudad en formato serenata entre otras”.

“Cada actividad será revisada y evaluada por el equipo, y se van a suspender las que sean necesarias para evitar la movilidad de personas y la concentración en lugares públicos. A medida que pase los días se irán informando las distintas actividades.”, afirmó el funcionario.

REGISTRO DE CLIENTES

El municipio puso a disposición de los comercios una plataforma digital de Declaraciones Juradas que fue diseñada por la Municipalidad de Corrientes, y reemplaza a sus similares de papel que deben completarse en los establecimientos comerciales de forma obligatoria. Está vinculada online con la información contenida en el Sistema de Gestión de Cuarentena de la Provincia e informa en tiempo real si la persona que asiste al establecimiento se encuentra con protocolo de aislamiento obligatorio. Esta plataforma de registro es de uso obligatorio y los inspectores municipales a la hora de fiscalizar un comercio también solicitan el registro de clientes. Debe ser utilizada en todos aquellos lugares donde las personas permanecen por un tiempo mayor a diez minutos, como peluquerías, canchas de fútbol 5, gimnasios, restaurantes, bares, salones de eventos entre otros.

Para mayor información pueden visitar la página web de la Municipalidad: www.ciudaddecorrientes.gov.ar, en la sección Covid donde encontrarán un banner con información sobre la declaración jurada digital. En lo que refiere a la presentación de documentación sobre disposición de mesas las solicitudes se deben presentar de forma online en

https://comercio.ciudaddecorrientes.gov.ar/web/

Desde el área informaron que el croquis puede presentarse a mano.