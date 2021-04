Una profesional del hospital de campaña criticó a los que menosprecian al virus: “No nos entra bala“, sentenció. María del Rosario Escobar, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría y desempeña su profesión hace 25 años. En febrero fue protagonista por cantar a los pacientes infectados de Covid19, asegurando que es una parte esencial de su proceso de recuperación. La profesional de la salud, se refirió a la importancia de la responsabilidad individual de cara a la segunda ola de coronavirus. Señaló que desempeña sus tareas habituales en el CAPS N°2 “Emilio Coni” del barrio Pompeya y relató las primeras experiencias en el hospital de campaña durante el mes de octubre del año pasado. “Desde que ingreso, recorro la sala que me asignan y atiendo a todos los pacientes y les regalo un Chamamé o un tema melódico”, relató la profesional de 49 años.

En el inicio de la pandemia, “sentí un poco de miedo. Todos teníamos pánico y la primera vez no soporté el traje de prevención sanitaria, me asistió una compañera y me dijeron que me tome mi tiempo y una vez que regresé al lugar me sentí muy cuidada”, explicó Escobar destacando que su acción ingresó tras el reclamo de un paciente que le manifestó extrañar su radio y sus objetos personales: “Tras hacer los ejercicios le propuse regalarle un Chamamé y me miró con sus ojos alegres y brillosos, les regalé un Chamamé y lo tomé como parte de la terapia”.

“Todos los medios y el Estado están alertando y mostrando la información y a la gente no le entra bala”

“No bajamos los brazos, estamos con la camiseta bien puesta para todos los correntinos y con mucho empuje, estamos como el día cero y con todas las alarmas: Nunca fui víctima de un maltrato de los pacientes, me dolería mucho si sucediera”.

MENSAJE

Expresó sus sensaciones tras conocerse fiestas clandestinas o encuentros sociales masivos en pleno aumento de casos por la segunda ola: “No sé qué nos pasa, me da impotencia y bronca. Este es un virus que vino para quedarse, tenemos que aprender a convivir”.

“El lavado de manos, el distanciamiento y el uso del barbijo son la base para que no nos contagiemos”, concluyó.

Radio Dos

Charo Escobar, es kinesiologa, trabaja en el Hospital de Campaña en la ciudad de #Corrientes. Tras su jornada de trabajo, les canta a sus pacientes. Un canto de vida y de esperanza. Un ejemplo de humanidad. De pasión y de amor por los demás. pic.twitter.com/FpMOcfUswe — Carlos Simon (@carlosalbesimon) April 15, 2021