Alarma en Colón, donde la Pulga Rodríguez dio positivo de coronavirus y se pierde el choque con River. El delantero tucumano, que había dado negativo la semana pasada más allá de haber tenido síntomas, tiene Covid-19. Se encuentra aislado, asintomático y será una baja sensible para el duelo con el Millonario. Las alarmas se encendieron en Santa Fe. Este jueves, se confirmó la noticia que Luis Miguel Rodríguez dio positivo de coronavirus tras el último testeo realizado por Colón. De esta manera, el Pulga, que se encuentra asintomático y aislado en su domicilio, será una baja sensible para el encuentro del domingo ante River en el Estadio Monumental.

El delantero tucumano había tenido síntomas la semana pasada. Sin embargo, el hisopado le había dado negativo, por lo que continuó entrenando a la par del Sabalero. Más allá de haber sido contacto estrecho de todos sus compañeros en la práctica, es el único integrante del plantel que tiene Covid-19. El Pulga permanecerá en su casa durante 10 días, se perderá el duelo con el Millonario en Núñez y trabajará a contrarreloj para estar presente contra Independiente en la siguiente jornada, aunque llegaría con lo justo. Con Federico Lértora, Gonzalo Piovi y Wilson Moreno en duda, sumado al descartado Rodríguez, Eduardo Domínguez deberá emparchar el once que saltará a la cancha en tres días y buscará lograr una victoria para seguir afianzándose en la cima de la Zona 1.

TyC Sports