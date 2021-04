Crecen los contagios y muertes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los contagios de coronavirus volvieron a aumentar por novena semana consecutiva y las muertes, por sexta semana seguida. La India marcó un nuevo récord con más de 350.179 casos en un día. Las muertes suman 195.123. Totaliza más de 17 millones de infectados por el virus. Solo superado por Estados Unidos. El país asiático es uno de los mayores fabricantes de vacunas en el mundo. Tomó la decisión de no exportar más dosis, mientras no se inmunice a una importante cantidad de sus ciudadanos, que alcanza a los 1.370 millones. Esa decisión, afecta a buena parte del planeta que necesita de vacunas para salvar a su población. A este inconveniente se suma la postura de China de no vender más inoculantes, hasta no aplicarlos a más de 500 millones de sus 1.400 millones de habitantes. Argentina se ve seriamente afectada por ambas resoluciones.