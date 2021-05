Por el Coronavirus en Argentina, confirmaron 357 muertes las últimas 24 horas y se registró otro récord de internados en terapia intensiva. Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.977.363 y las víctimas fatales son 63.865. El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que, las últimas 24 horas, se registraron 357 muertes y 22.420 nuevos contagios de coronavirus. El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.977.363 y las víctimas fatales son 63.865.

Del total de muertes, 220 son hombres (105 de la provincia de Buenos Aires, 29 de la ciudad de Buenos Aires, uno de Chaco, siete de Chubut, ocho de Córdoba, cuatro de Entre Ríos, ocho de Formosa, tres de Jujuy, dos de La Pampa, uno de La Rioja, cinco de Mendoza, uno de Misiones, dos de Neuquén, cinco de Río Negro, dos de Salta, tres de San Juan, dos de San Luis, uno de Santa Cruz, nueve de Santa Cruz, cuatro de Santiago del Estero y 18 de Tucumán) y 133 son mujeres (48 de la provincia de Buenos Aires, 27 de la ciudad de Buenos Aires, una de Chaco, tres de Chubut, ocho de Córdoba, cinco de Entre Ríos, una de Formosa, tres de Jujuy, tres de La Pampa, cinco de Mendoza, una de Neuquén, seis de Río Negro, tres de Salta, cuatro de San Juan, tres de San Luis, cuatro de Santa Fe, dos de Santiago del Estero y ocho de Tucumán). Cuatro personas (tres de la provincia de Buenos Aires y una de La Pampa) fueron registradas sin datos de sexo.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.369 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 69,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 77,9%.

En las últimas 24 horas fueron realizados 84.215 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 11.148.350 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 279.192 casos positivos activos en todo el país y 2.634.306 recuperados. Esta mañana, el presidente Alberto Fernández extendió las restricciones vigentes hasta el 21 de mayo. No solo anunció que las clases presenciales en el AMBA continuarán suspendidas. También indicó que “en aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios”.

“En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios o que ellos están aumentando muy velozmente, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23:00. No se podrá circular entre 00:00 y las 6.00 de la mañana de cada día”, informó el Presidente.

“Debido a esto se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19:00 horas. Después de las 19:00 la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio. Durante el día, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 20:00 y las 6:00 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia”, relató.

“Hoy, en más de 20 provincias argentinas hay clases presenciales. Para nosotros la educación es un tema prioritario. Sólo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige”, dijo Fernández. Si bien aún no se informó oficialmente, el AMBA es una de las zonas que será calificada de alarma en virtud que allí se reportan la mayor cantidad de casos y de muertes, y la ocupación de camas en hospitales se encuentra al borde del colapso.