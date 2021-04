Liberaron al ex intendente. El martes el Tribunal Oral Penal de Mercedes concedió la excarcelación al ex intendente de Perugorría, Jorge Corona, quien esta tarde fue recibido por una gran caravana de autos y cientos de personas en la calle. Es la segunda vez en la historia de la provincia, que un ex jefe comunal sentenciado por corrupción es acompañado por una multitud tras su liberación. Igual situación había ocurrido con Raúl Rolando Tato Romero Feris, cuando fue liberado de su detención en uno de los predios de Gendarmería Nacional. Corona fue acusado junto a su ex esposa, Angelina Lesieux de malversar recursos nacionales para la construcción de obras públicas. Extrañamente la causa fue derivada a la justicia provincial, cuando los fondos eran federales. Al otrora jefe comunal se lo condenó por Peculado, pero insólitamente la justicia nunca le embargo nada como resarcimiento. Tampoco se pudo comprobar su enriquecimiento ilícito. Para muchos, fue un verdadero carpetazo judicial ordenado por el poder político.