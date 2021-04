Los ministros de Salud creen que hay que imponer una cuarentena estricta de dos semanas. Reconocen que los gobiernos (nacional y provincial) no tienen espalda política para implementarla y se avanzaría en el recorte nocturno. El notable crecimiento de los casos de coronavirus la última semana encendió las alarmas de los ministros de Salud de todas las provincias. En medio del debate sobre nuevas restricciones, que esta tarde tendrá una reunión clave en la Casa Rosada, en la mayoría de las carteras sanitarias creen que hay que ir a una cuarentena dura de dos semanas para achatar la curva. En el gobierno de Axel Kicillof analizan la idea de una cuarentena dura de 9 días para tratar de frenar los contagios, aunque en muchas provincias creen que hay que ir a un periodo de 14 días en las zonas donde la circulación del virus es alta.

El modelo que se plantea es similar al de Chile o Francia donde se imponen cuarentenas por zonas y durante un período determinado. La idea necesitaría de una comunicación clara y precisa para convencer a la población que será por un ciclo corto y ahuyentar los fantasmas de la “cuarentena eterna” de 2020. En las carteras provinciales admiten que no hay margen político y económico para avanzar en ese sentido. Esa es la respuesta que algunos ministros escucharon de Carla Vizzotti, aunque la funcionaria admite en privado que desde el punto de vista epidemiológico habría que ir a un confinamiento. Por ahora la medida más concreta que se analiza en el gobierno nacional es avanzar con una restricción nocturna más importante que la que actualmente está vigente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, entre las 2:00 y las 6:00 de la madrugada.

La versión indica que la restricción podría ser de 22:00 a 6:00, aunque eso sería un golpe letal al sector gastronómico. Esa medida estaría acompañada por una suspensión de actividades de ocio como cines, teatros, fútbol, clubes y gimnasios. Fuentes de las carteras sanitarias consultadas admiten que no creen que la restricción nocturna tenga resultado en achatar la curva, que en los últimos días muestra una pendiente vertical. Es decir que la medida que muy probablemente se anuncie difícilmente tenga resultados en los hechos. El tema será el eje del debate de la reunión que esta tarde mantendrá Santiago Cafiero con sus pares Carlos Bianco y Felipe Miguel, además de los ministros Carla Vizzotti, Daniel Gollan y Fernán Quirós.

En la previa desde la Ciudad avisaron que no avalarán medidas que afecten la actividad económica. “Tenemos que sostener el equilibrio. El equilibrio implica evitar contagios, salvar vidas, pero sostener la actividad económica”, dijo el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli a radio Mitre. “El año pasado fue muy duro para las pymes, que generan 7 de cada 10 empleos en la Ciudad. Son los locales de gastronomía, los negocios, los hoteles y la construcción”, agregó.