La Fusión se llevó el primer punto de la serie ante un disminuido Comunicaciones 84 a 76, que luchó sobre todo en el final del encuentro. Romero, Cosolito y Mainoldi, las armas letales del ganador. Quimsa demostró, una vez más, por qué es el líder y el candidato a obtener el título: desplegó todo su potencial en ataque, con un Mainoldi en modo letal desde la línea de triples (4/4) en el primer parcial, y presionó en defensa desde el comienzo limitando a su rival a 13 y 19 puntos en los dos primeros capítulos. Aunque Comu tuvo una buena ráfaga entre el sprint final del tercer chico y el comienzo del último, la Fusión siempre se mantuvo arriba en el tanteador, no se alteró y se llevó este primer duelo.

Los dirigidos por Ariel Rearte llegaban con mucha confianza tras vencer a Obras en la serie de Reclasificación. Un gran envión anímico que lamentablemente no lograron disfrutar al ciento por ciento porque tres de sus jugadores (Juan Pablo Cantero, Luciano Guerra y José Montero) dieron positivo de Coronavirus. Bajas sensibles que no le permitieron estar completos para este primer cruce ante el uno de la competencia. Comu nunca llegó a sentirse del todo cómodo en ataque, ante la presión incesante de su contrincante que lo obligaba a tomar tiros incómodos. Miguel Gerlero (20) y Jordan Adams (20) fueron el faro del Aurinegro en los momentos que parecía que Quimsa se alejaba. También lo sostuvieron los lanzamientos desde la esquina de Mariano Fierro, que no tuvo una de sus mejores noches aunque registró un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes. El ingreso de Lucas Arn le dio a Comu el oxígeno que necesitaba en varios pasajes del encuentro, pero no fue suficiente. La lucha aérea fue un factor clave en este primer punto de la serie. Los de Mercedes son los líderes en rebotes ofensivos y, si bien se impusieron en este rubro, Quimsa supo aplacar una de las máximas cualidades del rival. Fue superior en ese costado, tomando los rebotes defensivos, sobre todo en el inicio. El bloqueo a los mejores jugadores que tiene Comu en este apartado los dejó sin reacción. A partir de allí corrió, creció en ataque y dominó sobre el campo de juego.

Fabián Ramírez Barrios volvió a demostrar toda su jerarquía tras su lesión y redondeó una tarde en la que demostró que está plenamente recuperado. La frescura de Franco Baralle y Bryan Carabalí para darle descanso a los integrantes de la primera unidad fue importante en el transcurso del match. Ismael Romero fue fundamental en la pintura (20) y Leo Mainoldi fue vital desde su tiro externo (finalizó con 5/6, 16 puntos) y en defensa. Mauro Cosolito firmó 17 puntos. La máxima diferencia llegó a ser de 22 puntos en el segundo parcial. Si bien, los dirigidos por Rearte tuvieron una leve reacción en el tercer chico con un parcial de 13-0, la arremetida no desesperó a Quimsa, que siempre encontraba en sus múltiples variantes una respuesta. Fue el momento estelar de Mauro Cosolito, quien mucho sabe de momentos calientes y encabezó la resistencia de la Fusión. Con su ingreso, le cambió la cara al equipo para que los santiagueños encauzaran el escenario hacia el triunfo.

