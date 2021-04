“No pudimos manejar la situación, se nos fue de las manos”. El presidente del Club, Enzo Ramos, donde el sábado se desarrolló un encuentro con mucho público amontonado, expuso las causas que llevaron a que sean clausurados. Explicó que antes del comienzo del encuentro, pidieron al público que se retire y no recibieron respuesta positiva, añadiendo que “la foto fue mal intencionada”.

“Es cierto que cometimos errores, aceptamos, pero si se ve la única foto que se publicó es mal intencionada”, expresó Ramos, con respecto a la imagen en la que se ve a unas 150 personas agolpadas en las tribunas. Expuso que cuentan con un sistema de tribunas con burbujas, pero en esta oportunidad “no pudimos sacar a todos los que estuvieron en los partidos anteriores”. Recordó que “hay padres que hace un año y medio no ven jugar a sus hijos y es difícil que se vayan”, indicando que “le pedimos que se retiren; al llegar el partido principal se nos complicó y no pudimos manejar la situación”. Comentó que él mismo y el secretario del Club estuvieron intentando que la gente se retire del lugar, pero “algunos daban vueltas y volvían a acomodarse”.

“Por una foto estamos clausurados y seguramente con más problemas”, se lamentó, esperando “no perjudicar más a nuestro deporte y vamos a cumplir con todo lo necesario”. No descartó que pueda haber sanciones que les impidan seguir jugando.