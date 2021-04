Clases presenciales, problema en el mundo. En Argentina no.

El expresidente Mauricio Macri, reclamó que las escuelas sigan abiertas y que las clases presenciales deben seguir “como sea”. Desde Juntos por el Cambio se arengó a los padres para que lleven el próximo lunes a sus hijos a los establecimientos educativos. Horas atrás la prestigiosa Revista Científica The Lancet, en la que se publican los informes médicos más importantes del mundo, sobre todo las fórmulas de vacunas contra el Covid-19, advirtió que la reapertura de escuelas, aceleraría la pandemia. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy un amparo contra la suspensión de las clases presenciales, impuesta por Nación.

Para The Lancet, la vuelta a las aulas sin cuidados robustos, causarían hasta 30 mil muertes más en el Reino Unido. Cuestiona a quienes aseguran que los niños no trasmiten el virus, acusándolos de tener información limitada. En Sudamérica, Chile y Uruguay, países limítrofes cerraron establecimientos educativos, y recrudecieron los controles. Algo igual sucedió en Italia, Francia y España, donde persisten duras restricciones. Argentina, sin dudas es el reino del revés.