Por querer cobrar su trabajo. William Agustín Razzetto, un joven de 21 años sufre una verdadera pesadilla, entre 2019 y 2021, fue detenido por la Policía de Monte Caseros 22 veces. 21 de ellas por contravención, una porque alguien dijo que robó un celular, pero no hubo pruebas. Cuando se presentó voluntariamente a la comisaría lo dejaron detenido. Y su familia pagó una multa de $20 mil pesos para que lo liberen. El problema del muchacho, es ser el hijo de Mario Andrés Razzetto. Un oficial albañil que denunció a una constructora ligada al intendente de la localidad, Miguel Olivieri, por robarle sus herramientas y por no pagarle por su trabajo en un predio universitario. El joven William actualmente se encuentra detenido por otra contravención inventada, hasta el 1º de Mayo. Claro, que si paga sale. En las anteriores lo torturaron y le rompieron dos costillas. Insólitamente en más de una decena de detenciones, el argumento fue averiguación de antecedentes. Parece que nunca saben quién es. Sufre una verdadera cacería humana. Los policías le reconocieron a su padre que están haciendo mal las cosas, pero la orden viene de arriba. De Dios seguramente que no.