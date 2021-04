Corrientes recibirá vacunas anti Covid19 para colaboradores de merenderos y comedores sociales. Hay 493 comedores y merenderos de Corrientes inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social. Dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie se lo pidieron a Alberto Fernández. En una reunión con Carla Vizzotti diagramaron cómo será la vacunación. El gobierno nacional y los movimientos sociales buscan evitar el cierre de los comedores a través de la vacunación. Los movimientos sociales acordaron con el gobierno nacional reservar una partida de 70.000 vacunas para inmunizar a las personas que colaboran en los comedores y merenderos populares para evitar que esos espacios comunitarios se cierren por enfermedad de quienes trabajan asistiendo a los sectores más vulnerables ante la segunda ola del Covid19.

El primer pedido, tal como se informó, los dirigentes se lo hicieron directamente al presidente Alberto Fernández el 30 de marzo. El mandatario aseguró que lo hablaría con su ministra de Salud. Hace unos días fue Carla Vizzotti la que se reunió con referentes de los sectores sociales y acordaron los lineamientos generales del operativo. Semanas antes, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había planteado la inquietud a la Casa Rosada. La inmunización a los hombres y mujeres que trabajan en merenderos y comedores tiene una lógica epidemiológica, pero simultáneamente una dimensión social y política. Si los colaboradores enferman de coronavirus, estos espacios, que asisten a cientos de miles de familias vulnerables de todo el país, deberían cerrarse. En el partido bonaerense de La Matanza se concentra la mayor cantidad de comedores y merenderos del conurbano. En ese distrito el Ejército aún continúa cocinando y distribuyendo viandas calientes.

La cantidad aproximada de 70.000 vacunas solicitadas al gobierno nacional por los movimientos de la UTEP tiene una razón de ser: la cantidad de voluntarios que asisten a los comedores y merenderos ubicados en los barrios populares, como villas y asentamientos de todo el país.

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, hasta diciembre del año pasado se preinscribieron 12.056 “espacios sociales”. Según esos registros, en la provincia de Buenos Aires existen 4.475 comedores y merenderos. La mayoría de ellos son coordinados por el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos y el Frente de Organizaciones en Lucha. A Buenos Aires le siguen las provincias de Santa Fe, con 856 comedores y merenderos, Chaco con 692, Misiones con 598, Salta con 525, Corrientes con 493, Córdoba con 491, Formosa con 439 y Jujuy con 420. En la Ciudad de Buenos Aires están registrados 246. Para evitar que reciban vacunas personas que no realicen estas tareas esenciales y evitar posibles desvíos hacia brazos que no corresponden, desde la cartera de Arroyo se aclaró que se realizará un cruce entre el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) que están asignados a las tareas socio comunitarias, y el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Daniel Menéndez, sostuvo lo mismo. “Queremos que esta vacunación sea trasparente y evitar cualquier tipo de escándalo. La vacunación es necesaria para evitar que cierren los comedores en el peor momento de la segunda ola. El año pasado había filas de diez cuadras en los comedores, esperemos que esta vez no se llegue a eso. Es necesario reforzar la entrega de alimentos antes que la situación empeore”, describe el dirigente de Somos Barrios de Pie y funcionario nacional.

Una vez que se hayan comprobado las altas y bajas de los “espacios sociales” preinscriptos en los registros oficiales, se elaborarán las listas de los beneficiarios de las vacunas. ¿Se van a realizar operativos especiales para vacunar a los colaboradores de los comedores?, le preguntaron a un colaborador de la ministra Vizzotti. – No, cuando se disponga la fecha para la vacunación de estos trabajadores esenciales, se les asignará un turno e irán al lugar que les corresponda según sus domicilios. Estas tareas aún no se completaron, pero con el acuerdo al que llegaron los principales movimientos sociales con el gobierno de Fernández, es de esperar que los trámites administrativos comiencen cuanto antes.

Infobae