“No excluyen el contagio”. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, recordó que “todos aquellos que están vacunados tienen una protección contra el agravamiento” del coronavirus. Afirmó que la vacuna contra el coronavirus “no excluye la posibilidad que uno se contagie” aunque se da en muy pocos casos, pero “sí excluye que esa enfermedad sea grave”.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, recalcó que el presidente Alberto Fernández “está bien y tuvo apenas unas líneas de fiebre”, luego de confirmarse que dio positivo en el test de coronavirus.

Salvarezza destacó que “lo que sí excluye estar vacunado es la posibilidad que esa enfermedad sea grave y uno termine hospitalizado, y eso es lo importante”. Recordó que “todos aquellos que están vacunados tienen una protección contra el agravamiento de la enfermedad”. Destacó que, de todos modos, “con una dosis hay una reducción muy importante de posibilidades de contagiarse”. Puntualizó sobre el tema que, según datos oficiales del Ministerio de Salud, “solamente el 0,2%” de los que recibieron una dosis de la vacuna (contra el coronavirus) se contagió, lo que significa que “se contagiaron dos personas de cada mil vacunados”.

“El Presidente ha estado en esa fracción que se ha contagiado”, dijo el ministro, destacando que en el mandatario “el curso del Covid es muy leve y no ha habido complicaciones”. Dijo que las vacunas Sputnik V, Pfizer y Moderna “son de las que más protegen y previenen contagios” según las últimas publicaciones, pero de todos modos “los riesgos de enfermedad grave con todas las vacunas caen”, no importa cuál sea la administrada. Resaltó que este fin de semana “estamos superando los 7 millones de dosis” recibidas, de las cuales “ya se han aplicado 4,1 millones”.

“Hay para sostener un flujo de vacunación importante”, concluyó.

Tarragona por Radio Rivadavia, explicó que el hecho que Fernández haya dado positivo en coronavirus, “sirve para que la gente finalmente comprenda cuál es el efecto de las vacunas”, no solamente contra el Covid sino en casos como la gripe o la varicela, donde el efecto de la inmunización hace que la enfermedad se curse leve. “El Presidente va a estar cuidándose. Está bien, tuvo apenas unas líneas de fiebre y esperemos que siga así”, comentó la funcionaria. “Así funcionan todas las vacunas: la mayoría no se contagia o se transita tan leve que no tiene síntomas”, subrayó. Pidió “trabajar muchísimo en reforzar los cuidados” en la pandemia. “Todas las veces que podamos quedarnos en casa sin salir es mejor” dijo aconsejando “elegir hacer actividades que no nos generen riesgo”.